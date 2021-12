V Stožicah piskajo vsi alarmi

Košarkarji Cedevite Olimpije so v desetem krogu lige ABA v Stožicah gostili hrvaški Zadar. Ljubljančanom nista pomagala niti igralski osvežitvi med tekmovalno pavzo, ko so v svoje vrste privabili dva nova člana. Neprepoznavni in brezvoljni zmaji so morali priznati premoč zadnji ekipi lige (73:74) in dodatno okrepili krizo v Stožicah. V taboru zeleno-belih po četrtem zaporednem porazu piskajo vsi alarmi ...

Po novi slabi igri in četrtem zaporednem porazu, tokrat kar proti zadnji ekipi lige, trenerski stolček Jurice Golemca gotovo ni bolj trden ... FOTO: KK Cedevita Olimpija Izid, 10. krog lige ABA:

Cedevita Olimpija - Zadar 73:74 (20:32, 19:15, 16:15, 18:12)