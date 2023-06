Domžalčani po zmagi v Stožicah izenačili serijo

Košarkarji Cedevite Olimpije so imeli priložnost, da naredijo drugi korak v boju za domačo lovoriko. A potem ko so na prvi tekmi v Domžalah v tesni končnici slavili z 88:84, so danes gostje vrnili z enako mero in finale spet postavili na začetno izhodišče. Ljubljančani se sicer potegujejo za jubilejni dvajseti naslov državnega prvaka in tretjega v nizu, ki bi jim hkrati prinesel trojno krono na domačih parketih po zmagah v superpokalu in pokalu Spar. Domžalčani šestič igrajo v finalu državnega prvenstva, doslej so na koncu zmagali dvakrat.

Ljubljanski ekipi so danes načrte za vodstvo z 2:0 v zmagah prekrižali borbeni Domžalčani, pa tudi domači zvezdnik Yogi Ferrell , ki je bil na prvi tekmi prvi strelec in podajalec pri zmagovalcih. Domžalčani so, podobno kot na prvi tekmi, pokazali, da bodo v finalu poskušali vse, da favorita presenetijo vsaj na eni tekmi. V prvi četrtini so bili povsem blizu in zaostajali le za točko. V nadaljevanju pa so košarkarji Cedevite Olimpije ostali brez Ferrella, ki je tri minute pred koncem druge četrtine najprej naredil nešportno osebno napako, takoj zatem pa dobil še tehnično in moral predčasno končati tekmo.

Do zadnje četrtine je kazalo, da bodo domači kljub temu prišli do druge zmage. Stavili so predvsem na razpoloženega Marka Jeremića, ki je ob pravem času dosegal trojke (na koncu jih je zadel sedem), toda niti to ni bilo dovolj. Helios se je namreč v zadnji četrtini vrnil, najprej zmanjšal zaostanek sedmih točk, potem pa v znova razburljivi končnici tudi povedel. Domači so še vodili z 79:75, a so se nepopustljivi gostje vrnili na 79:79. Alen Omić je nato s prostima metoma spet poskrbel za tesno vodstvo domačih, a je na drugi strani Niko Bačvič s trojko 20 sekund pred koncem Heliosu zagotovil novo minimalno prednost. Ljubljančani so nato zadnji napad zapravili in gostje so se razveselili prigarane zmage.

Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpija sta bila Jeremić s 25 točkami in Edo Murić s 14, za Helios Suns pa sta največ točk dosegla Blaž Mahkovic (20) in Bačvič (15).

Tri generacije košarkarske ekipe Olimpije v Hramu športnih junakov

Prvič v zgodovini je Društvo športnih novinarjev Slovenije v Hram slovenskih športnih junakov sprejelo ekipo oziroma moštvo. V sodelovanju s košarkarskim klubom Cedevita Olimpija so med športne legende sprejeli tri generacije ljubljanskega kluba, ki je šestkrat postal prvak Jugoslavije in leta 1994 osvojil evropski pokal. Ob tem je klub leta 1997 na zaključnem turnirju Evrolige v Rimu osvojil tretje mesto. Olimpija je bila dolga desetletja temelj slovenske košarke in pozneje jedro reprezentance, tudi sedaj so v njej nekateri člani državne zasedbe. "Tekma v Lozani je bila prva, na katero so zaradi moštva Slovenci množično odšli navijat, prevladali so nad navijači tekmecev. To je bila za nas tudi stopnica v Evroligo, v kateri smo nato v dobrem desetletju pustili pomemben pečat," je med slovesnostjo povedal nekdanji trener Zmago Sagadin, ki je ekipo po osamosvojitvi Slovenije vodil do obeh največjih uspehov v zadnjem obdobju.