Cedeviti Olimpiji več kot uspela generalka pred gostovanjem v Beogradu

Ljubljančani so do tretje zmage v tem tekmovanju prišli na zaostali tekmi 2. kroga. Niti enkrat zmaga ni bila ogrožena. Koprčane so ves čas držali v podrejenem položaju, kar kažejo tudi izidi po četrtinah. Šlo je za enostranski promet, še največ odpora pa je domača zasedba nudila v prvi četrtini, nato pa so jim podjetnejši in agilnejši gostje iz prestolnice ušli izpod nadzora.

Ljubljanski košarkarji so se s še tretjo zmago zavihteli tik pod sam vrh prvenstvene lestvice, na katerem so aktualni prvaki iz sezone 2018/19 Crvena zvezda. Koprčani pa še vedno iščejo svojo prvo zmago v tem tekmovanju v tej sezoni.

V vrsti Cedevite Olimpije je bil znova v ospredju Kendrick Perry s 17 točkami, šestimi asistencami in štirimi ukradenimi žogami, pri Kopru je bil najuspešnejši Luka Vončina z 21 točkami.