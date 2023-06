Cedevito Olimpijo okrepil visokorasli Šaškov

"Aleksander Šaškov je relativno mlad igralec, ki veliko obeta in ima potencial, da preskoči na višjo raven. Odraščal je v Domžalah in je domač igralec, zelo nadarjen, a je imel v svoji karieri kar nekaj smole s poškodbami. V minuli sezoni je pri Iliriji lahko pokazal delček svojega potenciala, za njim je zelo dobra sezona, in selitev v Cedevito Olimpijo je zanj najboljša možna poteza. Zadovoljni smo, da se nam je Šaškov pridružil in verjamemo, da mu bo delo v Cedeviti Olimpiji pomagalo pri njegovem nadaljnjem razvoju, on pa bo zagotovo s preostalimi soigralci dal vse od sebe, da prikažemo čim boljše igre," je ob podpisu pogodbe s Šaškovim povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Vlado Ilievski .

V Fibinih tekmovanjih se je Šaškov predstavil v košarkarski Ligi prvakov, v dresu Nižnega Novgoroda je zaigral na eni tekmi. V dresu ruske reprezentance se je predstavil v kategorijah do 16. in 18. leta. Leta 2016 je na evropskem prvenstvu divizije B do 16. leta v povprečju dosegal 15,1 točke ter 10,0 skokov, naslednje leto pa v diviziji A kategorije do 18. leta 8,3 točke in 7,1 skoka na tekmo. Leta 2018 je znova zaigral na evropskem prvenstvu za reprezentance do 18 let in na sedmih tekmah dosegal 7,7 točke ter 5,0 skokov na tekmo.