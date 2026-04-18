Celjanke dvaindvajsetič državne prvakinje v košarki

Celjanke so zanesljivo dobile prvi tekmi. Uvodno na Gimnaziji Celje z 71:58, drugo v Ljubljani z 88:60, v torek pa so pred domačimi gledalci zapravile prvo zaključno žogo, ko so Ljubljančanke presenetljivo zmagale z 51:48.

To je bil edini poraz Celjank v finalih od 2012 dalje. Ljubljančanke so doslej dvakrat igrale v finalih, obakrat v prejšnjem stoletju in v obeh primerih klonile z 0:2 proti Ježici (1997, 1999).

Tudi danes se je Ilirija v prvem polčasu odlično kosala z favoriziranimi izbrankami trenerja Damirja Grgića, ki pa so v drugem delu vendarle pokazale svojo kakovost in suvereno prišle do lovorike. Drugi polčas so dobile s 26:13 ob tem, da so domačinke edini koš v zadnji četrtini dosegle šele v zadnji minuti tekme. Najboljša igralka finala je bila 26-letna Američanka Isabelle Gradwell, ki je danes dosegla 14 točk, enako kot njena rojakinja Shawnta Grenetta Shaw. Točko manj in devet skokov je za zmagovalke prispevala Maruša Seničar. Prva strelka tekme je bila članice Ilirije Živa Mišjak Cujnik z 19 točkami (9 skokov).

''Najprej bi rad čestital igralkam, strokovnem štabu, upravi kluba in našim navijačem, ki so nas danes v velikem številu prišli podpreti v Ljubljano. Zagotovo zelo težka sezona po lanski, kjer smo praktično izgubili vse igralke, ki so nosile igro Celja v zadnjih letih. Vseeno so košarkarice, ki so skozi sezono zelo dobro delale, pokazale karakter in jaz jim iskreno čestitam," je dejal trener Celjank Grgić. ''Motivacija je bila zagotovo ogromna, večja kot na vseh tekmah prej. Hotele smo pokazati česa smo sposobne in zakaj veljamo za favoritinje. In mislim, da smo to predvsem v drugem polčasu pokazale. To je zaključek celotne sezone, ki je bila letos precej težka. Mislim, da smo imele ogromno padcev, ogromno dobrih trenutkov in na koncu lahko rečem, da sem ponosna, da smo pripeljale to sezono do konca, tudi brez nekih dodatnih poškodb. In mislim, da je zdaj čas da to proslavimo," pa je zmago pospremila kapetanka Ana Nuša Anžič.

Celjanke dvaindvajsetič državne prvakinje v košarki KZS

''Menim, da je bila sezona zelo uspešna. Ne samo finale. Že polfinale tekme proti Triglavu so bile nekaj kar smo želeli že dolgo časa narediti. In zdaj premagati Celje na eni izmed finalnih tekem - to je vrhunsko. Zdaj imamo nekaj, na čemer lahko delamo. Ponosen sem na to, da smo bili ekipa, da smo se borili, da se nismo predajali. Da smo verjeli v to, da lahko igramo s Celjem, kar ni majhna stvar," pa je dejal trener Ilirije Ernest Novak. ''V tekmo smo vstopile z mislimi, da nimamo nič za izgubiti, da je to mogoče naša zadnja tekma skupaj v tej sezoni. In v bistvu smo si reklie samo da gremo igrai ena za drugo. Da ne glede na vse ostanemo ekipa. Mislim, da smo s to sezono presegle vse, kar je bilo zadano. Zdi se mi, da nihče ni pričakoval, da bomo lahko zmagale vsaj eno tekmo v finalu. Sem zelo ponosna na punce. Glede na to kako mlado in neizkušeno ekipo smo imele, se mi zdi da smo lahko več kot samo ponosne," je sklenila prva strelka Ljubljančank Mišjak Cujnik.