Po eni največjih evropskih zmag: 'Italijanke so v šoku, tega res niso pričakovale'

icon-chevron-right 1 14 icon-chevron-right ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba

ŽKK Cinkarna Celje Fiba



























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V naslednjem kolu po reprezentančnem premoru, v katerem bo Slovenija odigrala kvalifikacijske tekme za EuroBasket 2027 v Italiji in na Kodeljevem z Latvijo in Avstrijo, bodo gostovale na Češkem (25. 11.), v zadnjem nastopu pa jih doma čaka Nyon, ki ima prav tako dve zmagi. V skupini G je vodilni Campobasso s tremi zmagami in porazom. Zadnjeuvrščeni Brno ima zmago in poraz.

V Fibinem evropskem pokalu nastopa 48 ekip, prvi dve iz vsake skupine in najboljše štiri tretjeuvrščene v skupni razvrstitvi se bodo uvrstile v končnico. Zasedba Campobassa, ki je prvo tekmo sredi oktobra dobila z 22 točkami razlike, je doživela prvi poraz v evropskem pokalu. V Celje je pripotovala kot favorit, na koncu pa se je morala sprijazniti, da so bile domačinke bolj srčne in željne zmage.



V zadnji četrtini so najprej izničile sedem točk zaostanka (46:53), v napeti končnici pa so ohranile mirno glavo in pod taktirko 34-letne Nike Barič zadržale minimalno prednost. Barič je 34 sekund pred koncem tekme zadela trojko za 61:59, zasluženo zmago pa je s polaganjem slabih 10 sekund pred zaključkom potrdila Raneem Elgedawy.

Damir Grgić je s svojim strokovnim štabom stkal zmagovito taktiko za odmevne tekmice. FOTO: Fiba

"Najprej čestitke vsem akterjem. Še posbej igralkam, ki so evs čas verjele v uspeh, nato strokovnemu štabu, ki se je marljivo pripravljal nazahteven obračun in na koncu seveda zvesti publiki, ki nas je popeljala do ene večjih zmag v Evropi sploh," je sprva dejal strateg Celjank Damir Grgić. "Mislim, da smo jih presenetili z nekaterimi taktičnimi prijemi, predvsem so bili presenečeni z našo obrambo. Mislim, da nas niso podcenjevali, toda enostavno so prišli na naš mlin. Še enkrat hvala vsem za ta veličasten košarkarski večer. Gledamo že naprej," je po odmevni zmagi, ki na široko odpira vrata napredovanja povedal Grgić.

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Najboljši strelki Cinkarne Celje sta bili Iva Slonjšak z 19 točkami (trojke 4:6) in Raneem Elgedawy iz Egipta, ki je zbrala 17 točk in 7 skokov. Po devet točk sta dodali Nika Barič (6 podaj) in Zorana Radonjić.

Veliko veselje Celjank po odmevni zmagi, ki odpira vrata napredovanja. FOTO: Fiba

V naslednjem krogu po reprezentančnem premoru, v katerem bo Slovenija odigrala kvalifikacijski tekmi za eurobasket 2027 v Italiji in na Kodeljevem z Latvijo in Avstrijo, bodo gostovala na Češkem (25. 11.), v zadnjem nastopu pa jih doma čaka Nyon.

V evropskem pokalu Fiba nastopa 48 ekip, prvi dve iz vsake skupine in najboljše štiri tretjeuvrščene v skupni razvrstitvi se bodo uvrstile v končnico. Zasedba Campobassa, ki je prvo tekmo sredi oktobra dobila z 22 točkami razlike, je doživela prvi poraz v evropskem pokalu. V Celje je pripotovala kot favorit, na koncu pa se je morala sprijazniti, da so bile domačinke bolj srčne in željne zmage.