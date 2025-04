Celjanke po novi (regionalni) naslov, Grgić z novo pogodbo

Za nameček so v dvorani Gimnazije Center od decembra 2020 zapored zmagale rekordnih 37 tekem lige WABA, s čimer so presegle dosežek beograjskega Partizana iz obdobja 2010–2014.

Nedeljski tekmi se bosta začeli ob 14.30 (za 3. mesto) in 17.00 (finale).

"Zelo smo veseli, da imamo po letih 2015 in 2019 znova priložnost, da se za naslov WABA lige znova potegujemo pred našimi navijači v Celju. Poskušali bomo prekiniti neugodno tradicijo in se prvič na domačem zaključnem turnirju uvrstiti v finale, saj smo poprej obakrat izgubili polfinalni tekmi. Final Four na domačem igrišču ni prednost, kar smo spoznavali in tudi sami potrjevali v preteklih letih, marveč je po drugi strani velika nagrada za moje igralke za odlične mednarodne dosežke v zadnjih letih. Pričakujem odličen turnir in štiri kvalitetne tekme," v izjavi za uradno spletno stran KZS meni celjski trener Damir Grgić, ki je podaljšal pogodbo s klubom še za dve sezoni.