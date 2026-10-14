Celjanke poražene ob povratku v evropski pokal

Za Celjanke je to prva sezona v evropskem pokalu po osmih letih. Cilj kluba je doseči kakšno zmago v zahtevni skupini, v kateri sta še češki Brno in švicarski Nyon. Naslednjo tekmo bo Cinkarna Celje igrala doma 22. oktobra proti Brnu. Celjanke danes na jugu Italije niso imele realnih možnosti za uspeh. Tretja ekipa rednega dela italijanskega prvenstva v prejšnji sezoni je suvereno prišla do zmage.

Najboljši strelki pri Celju sta bili Iva Slonjšak s 16 točkami in Raneem Elgedawy, ki jih je dosegla 11.

V evropskem pokalu Fiba nastopa 48 ekip, ki so razdeljene v 12 skupin. Prvi dve iz vsake skupine se bosta neposredno uvrstili v prvi krog končnice, kamor bodo napredovale tudi najboljše štiri tretjeuvrščene v skupni razvrstitvi. Pridružile se jim bodo še štiri najslabše ekipe rednega dela evrolige, tako da bo v fazi na izpadanje skupaj zaigralo 32 ekip. Finalna obračuna bosta na sporedu 1. in 8. aprila. Naslov iz lanske sezone branijo košarkarice turškega Mersina.