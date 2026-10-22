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Celjanke povsem nadigrale Brno za prvo evropsko zmago v sezoni

Celje, 22. 10. 2026 21.04 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Nika Barić

Košarkarice Cinkarne Celje so na tekmi 2. kroga evropskega pokala na domačem parketu prikazale odlično predstavo in nadigrale favorizirani KP Brno z 92:62. Najučinkovitejša v celjskih vrstah je bila Zorana Radonjić, ki je dosegla 26 točk.

Za Celjanke je bila to prva domača evropska tekma po 2870 dneh ali nekaj manj kot osmih letih in prva zmaga v novi sezoni, potem ko so v uvodnem krogu izgubile z italijanskim Campobassom.

Pred domačim občinstvom so prikazale zelo borbeno in srčno predstavo ter zasluženo premagale češko zasedbo, ki je igrala v kvalifikacijah za evroligo in v prvem krogu premagala Nyon z 12 točkami razlike.

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Celjanke so vodile praktično celo tekmo. Zadele so 11 trojk (50%), bile so enakovredne pod obročema (37:41), imele so več podaj (25:17), predvsem pa niz razpoloženih igralk.

Pet jih je doseglo dvomestno število točk. Zorana Radonjić je dosegla 26 točk (met 8:14, trojke 3:5, indeks 29), Iva Slonjšak jih je dodala 17, po 12 sta jih prispevali Nika Barić in Živa Miša Cujnik, 11 pa Raneem Elgedawy (13 skokov).

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Varovanke trenerja Damirja Grgića bodo v naslednjem krogu 28. oktobra gostovale pri švicarskem Nyonu. V evropskem pokalu Fibe nastopa 48 ekip, ki so razdeljene v 12 skupin. Prvi dve iz vsake skupine se bosta neposredno uvrstili v končnico, kamor bodo napredovale tudi najboljše štiri tretjeuvrščene v skupni razvrstitvi.

Tam se jim bodo pridružile še štiri najslabše ekipe rednega dela evrolige, tako da bo na izpadanje skupaj zaigralo 32 ekip.

Evropski pokal (ž), skupina G, 2. krog, izid:

Cinkarna Celje - KP Brno 92:62 (19:17, 26:21, 21:12, 26:12)

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