Celjanke premočno slavile v finalu domačega pokala

Košarkarice Cinkarne Celje so v finalu pokala Slovenije v Ljubljani premagale Akson Ilirijo z 89:32 (30:8, 46:19, 66:27). Pri zmagovalkah so se točkovno najbolj izkazale kapetanka Blaža Čeh, Niyah Becker in Thayna Silva, ki so vse dosegle po 14 točk.

OGLAS

Košarkarice Cinkarne Celje so osemnajstič oziroma šestič zaporedoma postale zmagovalke pokala Slovenije. V finalu v Ljubljani so premagale Akson Ilirijo z 89:32. Varovanke trenerja Damirja Grgića so brez težav upravičile vlogo favoritinj in z zmago s 57 točkami razlike podaljšale niz nepremagljivosti v dvobojih za lovorike. Poraza v finalih v domačih tekmovanjih ne poznajo že od 2018, ko so v pokalu klonile proti Triglavu. Celjanke so dosegle najvišjo zmago v finalih pokala - presegle so 48 točk razlike iz 1997 med Ježico in Mibex Ilirijo, hkrati pa so Ljubljančanke postavile neslavni rekord po najnižjem številu doseženih točk v finalih pokala. Pred tem ga je držal Ingrad Celje, ki je leta 2000 proti Ježici zbral 38 točk.

Nekdanji selektor slovenskih košarkaric Damir Grgić je s svojimi celjskimi varovankami vnovič premočno slavil v finalu domačega pokalnega tekmovanja. FOTO: Fiba icon-expand

Celjanke so desetič zaporedoma nastopile v finalu pokala Slovenije. Prvi pokalni naslov je klub iz Celja pod imenom Merkur Celje osvojil leta 2003, v finalih pokala pa je manjkal le šestkrat. Po prvih štirih sezonah po osamosvojitvi Slovenije in sezoni 1996/97 edino še 2013/14. Enajst naslovov pokalnih zmagovalk imajo Ježičanke, dvakrat je slavil Triglav, po enkrat pa Maribor in Hit Kranjska Gora. Cinkarna Celje je že v startu tekme povedla z 18:0 in nato prednost enakomerno povečevala do konca dvoboja. Pri prvakinjah so se strelsko s 14 točkami najbolj izkazale kapetanka Blaža Čeh (6 podaj, 5 skokov), Niyah Becker (6 skokov) in Thayna Silva (9 skokov), ki je bila izbrana tudi za najkoristnejšo igralko finala (MVP). Na drugi strani je za Akson Ilirijo, ki je četrtič igrala finale pokala, največ točk dosegla Jovana Spasovski (10).

Celjske košarkarice so upravičile vlogo (izrazitih) favoritinj in v finalu slovenskega košarkarskega pokala s kar 89:32 nadigrale ljubljansko Akson Ilirijo. FOTO: Luka Kotnik icon-expand