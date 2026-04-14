Ilirijanke 'izsilile' tretjo tekmo finala

Košarkarice Cinkarne Celje bodo morale še počakati na 22. naslov državnih prvakinj. Na tretji tekmi finala prvoligaškega tekmovanja je namreč Ilirija zmagala v Celju z 51:48 (12:10, 28:21, 40:39) in zaostanek v zmagah zmanjšala na 1:2. Celjanke, ki so prvi tekmi dobile z 71:58 in 88:60, so se na tretji tekmi finala mučile. Gostje so pred 500 gledalci dobile prvi dve četrtini, rahlo spredaj pa bile tudi na začetku zadnje. Tudi v tej so držale korak s favoritinjami.
Te so imele v zadnjih desetih minutah največ tri točke prednosti, toda Ljubljančanke so 2:40 minute pred koncem povedle z 49:48. Celjanke, 14-kratne zaporedne prvakinje, so imele več kot dovolj priložnosti, da bi lahko tekmo odločile v svoj prid, vendar so grešile in izgubljale žoge, tako da so ilirijanke končni izid postavile z dvakratnim (polovično uspešnim) izvajanjem prostih metov.
V domači vrsti, ki je iz igre metala le 25-odstotno (trojke 5:26), sta dvomestno število točk dosegli Isabelle Z Gradwell (11) in Maja Uranker (10).
Pri gostjah, ki so imele 39-odstoten met iz igre ter prevladovale v skoku (51-29), imele pa kar 30 izgubljenih žog, pa je Živa Mišjak Cujnik zbrala 13 točk in osem skokov, Hana Sambolić in Ela Modrić pa sta dodali po 10 točk.
Izid, 1. SKL za ženske, finale, 3. tekma:
Cinkarna Celje - Ilirija 48:51 (10:12, 11:16, 18:12, 9:11)
