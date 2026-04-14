Košarka

Ilirijanke 'izsilile' tretjo tekmo finala

Celje, 14. 04. 2026 20.49 pred 14 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Cinkarna Celje - Ilirija

Košarkarice Cinkarne Celje niso izkoristile prve zaključno žogo za 22. naslov državnih prvakinj. V dvorani Gimnazije Celje so gostile Ilirijo in po dveh zmagah prvič izgubile (48:51). Celjanke so zanesljivo dobile prvi dve tekmi. Uvodno pred domačimi gledalci z 71:58, drugo v Ljubljani pa z 88:60. Četrta tekma bo v soboto ob 17.30 v Ljubljani.

Košarkarice Cinkarne Celje bodo morale še počakati na 22. naslov državnih prvakinj. Na tretji tekmi finala prvoligaškega tekmovanja je namreč Ilirija zmagala v Celju z 51:48 (12:10, 28:21, 40:39) in zaostanek v zmagah zmanjšala na 1:2. Celjanke, ki so prvi tekmi dobile z 71:58 in 88:60, so se na tretji tekmi finala mučile. Gostje so pred 500 gledalci dobile prvi dve četrtini, rahlo spredaj pa bile tudi na začetku zadnje. Tudi v tej so držale korak s favoritinjami.

Trener Ernest Novak je s svojimi varovankami pripravil prvorazredno senzacijo.
FOTO: KZS

Te so imele v zadnjih desetih minutah največ tri točke prednosti, toda Ljubljančanke so 2:40 minute pred koncem povedle z 49:48. Celjanke, 14-kratne zaporedne prvakinje, so imele več kot dovolj priložnosti, da bi lahko tekmo odločile v svoj prid, vendar so grešile in izgubljale žoge, tako da so ilirijanke končni izid postavile z dvakratnim (polovično uspešnim) izvajanjem prostih metov.

FOTO: Sofascore.com

V domači vrsti, ki je iz igre metala le 25-odstotno (trojke 5:26), sta dvomestno število točk dosegli Isabelle Z Gradwell (11) in Maja Uranker (10).

Pri gostjah, ki so imele 39-odstoten met iz igre ter prevladovale v skoku (51-29), imele pa kar 30 izgubljenih žog, pa je Živa Mišjak Cujnik zbrala 13 točk in osem skokov, Hana Sambolić in Ela Modrić pa sta dodali po 10 točk.

Izid, 1. SKL za ženske, finale, 3. tekma:
Cinkarna Celje - Ilirija 48:51 (10:12, 11:16, 18:12, 9:11)

Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Ljubezen na prvi ples
