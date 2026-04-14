Ilirijanke 'izsilile' tretjo tekmo finala

Košarkarice Cinkarne Celje bodo morale še počakati na 22. naslov državnih prvakinj. Na tretji tekmi finala prvoligaškega tekmovanja je namreč Ilirija zmagala v Celju z 51:48 (12:10, 28:21, 40:39) in zaostanek v zmagah zmanjšala na 1:2. Celjanke, ki so prvi tekmi dobile z 71:58 in 88:60, so se na tretji tekmi finala mučile. Gostje so pred 500 gledalci dobile prvi dve četrtini, rahlo spredaj pa bile tudi na začetku zadnje. Tudi v tej so držale korak s favoritinjami.

Trener Ernest Novak je s svojimi varovankami pripravil prvorazredno senzacijo. FOTO: KZS

Te so imele v zadnjih desetih minutah največ tri točke prednosti, toda Ljubljančanke so 2:40 minute pred koncem povedle z 49:48. Celjanke, 14-kratne zaporedne prvakinje, so imele več kot dovolj priložnosti, da bi lahko tekmo odločile v svoj prid, vendar so grešile in izgubljale žoge, tako da so ilirijanke končni izid postavile z dvakratnim (polovično uspešnim) izvajanjem prostih metov.

Cinkarna Celje - Ilirija FOTO: Sofascore.com

V domači vrsti, ki je iz igre metala le 25-odstotno (trojke 5:26), sta dvomestno število točk dosegli Isabelle Z Gradwell (11) in Maja Uranker (10).

