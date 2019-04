Celjanke ostajajo 'vladarke' v Sloveniji: 'Lovorik se nikoli ne nasitiš'

Celjanke so še petnajstič v klubski zgodovini osvojile naslov državnih prvakinj. Košarkarice Cinkarne Celje so v tej sezoni dobile vse lovorike ženskih tekmovanj. Premoč varovank trenerja Damirja Grgića, ki opravlja tudi funkcijo selektorja reprezentance, je več kot očitna. Vrhunec košarkarske sezone pa še sledi. Slovenke bodo nastopile na EP v Srbiji. Tekme bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

