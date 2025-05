Celjske košarkarice do novega naslova državnih prvakinj

Za zasedbo iz knežjega mesta je to 14. zaporedni naslov državnih prvakinj. V sezoni 2024/25 se je na februarskem zaključnem turnirju na Kodeljevem veselila tudi 19. naslova pokalnih prvakinj, edini "spodrsljaj" si je privoščila v regionalni ligi Waba, ko je v finalu v Celju morala priznati premoč črnogorski Budućnosti.

Izbranke domačega trenerja Damirja Grgića so na prvi finalni tekmi zanesljivo slavile z 79:58, na drugem obračunu v gorenjski metropoli pa so nadoknadile kar 22 točk zaostanka in na koncu zmagale s 74:67. Na tretji tekmi v Celju si niso privoščile toliko nihanj v svoji igri, odpor Kranjčank so postopoma lomile in zadržale primat na domači sceni.