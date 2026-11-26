To je bila za Celjanke ob dveh porazih že tretja zmaga v letošnji sezoni evropskega pokala v predtekmovalni skupini G, kjer so še italijanski Campobasso, švicarski Nyon Basket in že omenjeni KP Brno.
Slovakinje so preprosto morale priznati premoč precej bolj razigranim Celjankam, ki so tokrat imele v svojih vrstah še posebej rapoloženo Ivo Slonjšak, ki je 22 točkam dodala še 11 skokov, tri podaje in šest ukradenih žog. Čeprav so domačinke dobile uvodno četrtino s šestimi točkami razlike (22:16), pa je bilo nadaljevanje obračuna v Brnu povsem v znamenju celjskih košarkaric.
Varovanke nekdanjega (uspešnega) selektorja slovenske članske izbrane vrste Damirja Grgića so na veliki odmor odšle s prednostjo ene točke (37:38), da bi v nadaljevanju še bolj strnile svoje vrste in si do vstopa v zadnjo četrtino priigrale 12 točk naskoka (49:61).
Tudi v zadnjem delu igre so gostje iz knežjega mesta prevladovale na parketu in na koncu prišle do več kot zaslužene zmage (65:80), s katero so si na stežaj odprle vrata uvrstitve v šestnajstino finala evropskega pokala.
Evropski pokal za košarkarice, skupia G, 5. krog, izid:
KP Brno - ŽKK Cinkarna Celje 65:80 (22:16, 15:22, 12:23, 16:19)
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