To je bila za Celjanke ob dveh porazih že tretja zmaga v letošnji sezoni evropskega pokala v predtekmovalni skupini G, kjer so še italijanski Campobasso, švicarski Nyon Basket in že omenjeni KP Brno.

Slovakinje so preprosto morale priznati premoč precej bolj razigranim Celjankam, ki so tokrat imele v svojih vrstah še posebej rapoloženo Ivo Slonjšak, ki je 22 točkam dodala še 11 skokov, tri podaje in šest ukradenih žog. Čeprav so domačinke dobile uvodno četrtino s šestimi točkami razlike (22:16), pa je bilo nadaljevanje obračuna v Brnu povsem v znamenju celjskih košarkaric.