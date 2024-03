Celjske košarkarice ostajajo vladarice v regiji

V obeh tekmah zaključnega turnirja sta Cinkarni Celje uspela velika preobrata. V polfinalu je proti ekipi Orlovi iz Banja Luke po slabem uvodu nadomestila 12 točk zaostanka, drugi polčas dobila s kar 42:17 (izid zadnje četrtine je bil 15:2, pri čemer Celjanke sploh niso dobile koša iz igre in so zmagale z 77:61. Thayna Silva je dosegla 16 točk, Niyah Becker 15, Blaža Čeh 12 in Maja Uranker 11.

V finalu je bila nasprotnica Celjank še tretjič zapored Budućnost Bemax, ki pa je v domači dvorani vnovič ostala praznih rok (65:59). Po obetavni prvi četrtini, ki so jo slovenske prvakinje dobile s 14:13, so v drugi četrtini že izgubljale z 21:35 ter v 28. minuti še vedno z dvomestno razliko. Poltretjo minuto pred koncem so s košem Jite Sophie Gbemoutor naposled vnovič povedle (61:59) in prednosti predvsem z vrhunsko obrambo niso več izpustile iz rok.

Lea Bartelme je finale končala z 18 točkami, 13 skoki in naslovom najbolj koristne igralke zaključnega turnirja. Ob njej je bila v idealno peterko turnirja izbrana še Jite Sophie Gbemuotor (13 točk), najbolj koristna igralka rednega dela sezone Thayna Silva pa je prispevala 11 točk.