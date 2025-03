Celjske košarkarice še četrtič zapored v finalu regionalne lige WABA

Košarkarice Celja in črnogorske Budućnosti so še četrtič zapored finalistke zaključnega turnirja regionalne lige. V preteklih treh izvedbah so bile v Podgorici vselej boljše Celjanke, letos pa se jim je na domačem turnirju prvič uspelo prebiti v finale. Petkratne zmagovalke lige WABA so v polfinalu premagale ekipo iz Stare Zagore s 76:61, medtem ko je bila Budućnost na prvi polfinalni tekmi boljša od bolgarske Montane s 83:78.

Med varovankami Damirja Grgića je bila najbolj učinkovita Leticia Soares s 23 točkami. Njena rojakinja Thayna Silva je prispevala 14 točk in sedem skokov, Lea Bartelme pa 13 točk – od tega že 10 v prvi četrtini – ter šest skokov in podaj.

Danes se bo finalna tekma med Cinkarno in Budućnostjo iz Podgorice začela ob 17. uri, tekma za tretje mesto med bolgarskima zasedbama pa ob 14.30.