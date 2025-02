Celjske košarkarice sedmič zapored zmagovalke pokala

Varovanke trenerja Damirja Grgića so brez težav upravičile vlogo favoritinj in tako podaljšale niz nepremagljivosti v dvobojih za lovorike. Poraza v finalih domačih tekmovanj ne poznajo že od 2018, ko so v pokalu klonile proti Triglavu.

Celjanke so 11 zapored nastopile v finalu pokala Slovenije. Prvi pokalni naslov je klub iz Celja pod imenom Merkur Celje osvojil leta 2003, v finalih pokala pa je manjkal le šestkrat, petkrat v prejšnjem stoletju ter v sezoni 2013/14.

"Čestitke igralkam, strokovnemu štabu, klubu in našim navijačem. Mislim, da smo zasluženo zmagali, čeprav smo imeli pred finalom kar precej težav z boleznimi in manjšimi poškodbami. Ne morem reči, da smo igrali fantastično, a to se tekme, ki jih moraš dobiti, in mi so to naredili," je dejal trener Cinkarne Celje, Damir Grgić.

Cinkarna Celje je zanesljivo prišla do novega naslova. Že v prvi četrtini si je priigrala dvomestno prednost (29:19), razliko je do konca prvega polčasa povišala na 18 točk in v nadaljevanju tekmo suvereno pripeljala do konca.