Celjskim košarkaricam še 14. pokalna zmaga

Potem ko so v 1. SKL Celjanke vse tri obračune proti Domžalčankam gladko dobile s povprečno prednostjo skoraj 50 točk, nazadnje v drugem delu lige za prvaka celo za 66 točk, je bilo pričakovati še visoko celjsko pokalno zmago. Toda varovanke Alena Ploja so v prvih treh četrtinah nudile več kot dostojen odpor favoritinjam, na koncu pa so Celjanke izkoristile daljšo klop in ne nazadnje tudi razliko v kakovosti med ekipama. Pred 400 gledalci so sicer bolje začele lanske zmagovalke, ki so prvo četrtino dobile za 11 točk. Toda v nadaljevanju so košarkarice iz Domžal povsem obrnile potek srečanja in se do polčasa na krilihUrše Žibertpribližale na vsega tri točke. Na začetku tretje četrtine so z delnim izidom 6:0 povedle, pri 39:35 pa celo vodile za štiri točke, a nato zašle v težave zaradi številnih osebnih napak. Še posebej, ko je četrto prejela Žibertova in se usedla na klop. Varovanke Damirja Grgića so z delnim izidom 14:0 po trojki Larise Ocvirk slabe tri minute do konca tretje četrtine povedle z 49:39 in nato le še povečevale prednost do konca tekme.

Pri zmagovalkah so štiri košarkarice prispevale dvomestno število točk. Snežana Bogićević se je ustavila pri 19 točkah,Andreona Keys in Aleksandra Krošeljsta dosegli po 12 točk, Paulina Herslerpa 11. Za Jasmin sport Ledito je 18 točk dosegla Urša Žibert, ki pa ni imela prave pomoči soigralk za morebitno presenečenje.

Celjanke so drugič v nizu osvojile pokal Slovenije, prvič pa so bile najboljše v sezoni 2002/03.