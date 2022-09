Čeprav je prisluhnil nasvetu, se z velikimi čevlji očeta ne obremenjuje

"Ko sem dobil ponudbo, sem takoj vedel, da je to pravo mesto zame. Od očeta sem slišal, da se tu veliko in pravilno dela. Ker tudi sam vem, da me čaka še veliko dela. Trener je odličen, sploh z igralci moje višine. Nivo je zelo visok, imamo dobro ekipo, ki je lačna zmag," je Alibegović razkril, da ni dvakrat razmišljal, ko je na njegov naslov prišla ponudba iz Stožic.

Čeprav o daljnosežnih ciljih še ne želi govoriti, se dobro zaveda, kakšna pričakovanja spremljajo projekt hrvaškega vitaminskega giganta in najtrofejnejšega košarkarskega kolektiva pri nas. "Cilj je zmagovati, a šli bomo tekmo po tekmo. Osvojili smo superpokal, sedaj pa si želimo zmagati že takoj na naslednji tekmi. To je naša mentaliteta od prvega dne," je pojasnil. Naslednji izziv ga s soigralci čaka v nedeljo, ko bo v prvem krogu lige Aba v Stožicah gostoval Borac iz Čačka.

Napake bodo, a to je normalno

V prejšnjih dveh sezonah je z Virtus Bologno v največji slovenski dvorani dvakrat gostoval v evropskem pokalu. Čeprav se je domov v obeh primerih vrnil z zmago, so Ljubljančani nanj pustili močan vtis. "Videlo se je, da je Olimpija 'prava' ekipa. Kaj je šlo v zaključku lanske sezone narobe, je težko reči, ker na tako visokem nivoju odločajo detajli. To sezono bomo gradili iz tekme v tekmo. Normalno, da bo na začetku veliko napak, ampak mislim, da bomo iz tekme v tekmo rastli, ker imamo vsi enak cilj in voljo, da ga dosežemo," je povedal in dodal, da ga je v Stožicah navdušilo tudi glasno občinstvo.

Alibegović je v nekaj minutah našega pogovora večkrat omenil trenerja zmajev Jurico Golemca, ki je bil očitno eden glavnih razlogov za njegov prihod v Ljubljano. "S trenerjem imam zelo dober odnos, tudi s soigralci je enako. Treniramo zelo dobro, konkurenca je velika. Mislim, da se bomo drug drugega potiskali na višji nivo."

Kot pravi, se je v ekipo v nekaj tednih priprav odlično vklopil. Verjame, da ji bo lahko najbolj pomagal s svojo raznovrstnostjo, saj lahko zaigra na različnih položajih in se – predvsem v napadu – lahko pohvali z raznovrstnim arzenalom. "Najboljše je, da lahko igram na različnih mestih in v različnih vlogah. Da lahko skačem, podajam, da čakam na met na trojki. S to raznovrstnostjo lahko najbolj pomagam ekipi."