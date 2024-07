Cerkvenik: Moja glavna naloga je, da pomagam ekipi do želenega rezultata

Slovenija je bila tokrat poletna, agresivna, odločna in veliko bolj učinkovita v napadu, kar je po fantastičnem začetku sprostilo naše košarkarje. Ti so sicer nekajkrat med obračunom popustili in dopustili tekmecu, da se približa do nevarne meje 10 točk. A kot pravi Miha Cerkvenik , je v slovenski igri še ogromno rezerv, ki se bodo morale aktivirati na sobotnem polfinalnem dvoboju s Hrvaško. "Sploh ne vem, kaj naj rečem. Vzdušje v ekipi po takšni zmagi je jasno odlično. Moja glavna naloga je, da po najboljših močeh pomagam ekipi, da pridemo do želenega rezultata.," je po zmagi nad Novozelandci na kratko pojasnil svojo vlogo v slovenski reprezentanti njen debitant Cerkvenik, ki priznava, da je bilo razočaranje v slovenskem moštvu po torkovem visokem porazu s Hrvaško zelo klavrno.

"Razočaranje po porazu s Hrvaško je bilo veliko. S fanti smo se usedli, se pogovorili in s popolnoma drugačnim pristopom vstopili v tekmo z Novo Zelandijo. Škoda, da tega nismo storili že pred tem na tekmi s Hrvaško, ki nas je zaradi naše zelo slabe igre zasluženo premagala. Zdaj smo dobili še eno priložnost, da širnemu svetu pokažemo, kdo in kaj smo," v prihodnji obračun z močnimi Grki optimistično zre slovenski reprezentant. Njegov 12 let starejši soigralec Zoran Dragić pa je prav tako nekaj uvodnih misli namenil neprijetnemu porazu s Hrvaško.

"Vedeli smo, da Hrvati niso toliko boljši od nas, kot kaže končni rezultat. Mi smo bili pravzaprav tisti, ki smo jim ponudili prst, oni pa so "odtrgali" roko. Taktični načrt pred tekmo z Novozelandci je bil povsem jasen: z agresivno obrambo in raznovrstnim napadom razorožiti nasprotnika. To nam je v večjem delu dvoboja tudi uspelo, toda bili so prav tako elementi v naši igri, ko nismo delovali dobro. Ta del igre moramo do sobotne tekme z Grčijo izboljšati," pa je jasen mlajši od bratov Dragić.