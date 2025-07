Cerkvenik po prihodu k Olimpiji: Komaj čakam, da začnemo delati

"Zelo sem hvaležen Petru Vilfanu in njegovi košarkarski šoli, saj je bil začetek moje poti izjemno lep. Tam sem osvojil vse košarkarske osnove. Po dveh ali treh letih sem se pridružil Cedeviti Olimpiji, kjer sem spoznal tekmovalni del košarke. Na tej poti sem sodeloval s številnimi odličnimi trenerji, ki so me usmerjali in mi vsak po svoje nekaj novega pokazali. Nato sem se preselil k Iliriji, kjer sem preživel dve nepozabni sezoni. Zadnja tri leta sem igral za Krko, na Novo mesto pa me vežejo lepi spomini. Zdaj sem nazaj in komaj čakam, da začnemo delati," je dejal za klubsko spletno stran.