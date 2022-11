Česa takega Golemac še ni doživel

Poraza proti zelo kakovostni zasedbi srbskega FMP-ja, ki je v tej sezoni na kolena med drugimi spravila Budućnost, ne gre jemati kot katastrofo, pa vendar je nedeljski večer v Tivoliju še enkrat več razgalil vse hibe zmajev v tem trenutku. Jurici Golemcu manjkajo košarkarji, ki bi si lahko v napadu sami ustvarjali mete. Ob kopici poškodovanih pa Olimpija le s težavo drži visok ritem kakovostnejših nasprotnikov tudi v obrambi.

"FMP je imel več boljših minut, bili so bolj energični in osredotočeni. Mi smo imeli dve, tri črne luknje, ko smo izgubljali žoge in dovoljevali preveč lahkih košev," po prvem domačem porazu sezone v Aba ligi ni ovinkaril Jurica Golemac. Njegovi varovanci so bili v prvem polčasu povsem enakovredni (40:43), na začetku drugega pa zavoljo že omenjenih črnih minut izgubili stik. FMP je sredi tretje četrtine povedel za 15 in prednosti vse do konca kljub napeti končnici ni izpustil iz rok.

"Proti koncu smo začeli igrati čvrstejšo obrambo, kar nas je vrnilo v tekmo. Žal tega nismo počeli od prve minute," je obžaloval organizator igre Yogi Ferrell, ki je bil skupaj z Amarjem Alibegovićem najboljši strelec zmajev z 18 točkami. Pri gostih jih je 21 dosegel iz igre nezgrešljivi Litovec Paulius Valinskas (met 7/7, od tega 5/5 za tri), eno manj pa Američan Trent Frazier.