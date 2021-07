Češkim košarkarjem zadnja olimpijska vozovnica

Junak finalnega dvoboja na kanadskem turnirju je bil nekdanji košarkar ljubljanskega Slovana Jan Vesely, ki je Grkom nasul 16 točk, hkrati pa je pobral osem žog pod obema obročema ter zbral po pet podaj in ukradenih žog. Poleg njega se je izkazal Patrik Auda z 20 točkami in sijajnim metom iz igre 8-9, pri Grkih pa je bil najučinkovitejši Jorgos Papajanis s 14 točkami. Poleg Čehov, ki bodo prvič nastopili na olimpijskih igrah, so si na štirih kvalifikacijskih turnirjih pot v japonsko prestolnico na svoje prve olimpijske igre z zmago v Kaunasu zagotovili tudi Slovenci. Na turnirju v Beogradu so slavili Italijani, v Splitu pa Nemci.

Slovenija bo na letošnjem olimpijskem turnirju igrala v skupini C, v prvem delu tekmovanja pa se bo pomerila z Argentino, Japonsko in Španijo. V skupini A so Iran, Francija, ZDA in Češka, v skupini B pa Avstralija, Nigerija, Nemčija in Italija.