Četrta zaporedna zmaga Los Angelesa, Sacramento ustavil serijo Bostona

Lebron James in druščina so v Staples Centru navdušili nekdanjega velikega zvezdnika LakersKobeja Bryanta. Domači igralci so ključno razliko naredili v uvodnih devetih minutah, ko so si priigrali 25 točk prednosti, James pa je v tem času dosegel 12 točk. Pri Atlanti je bil najbolj razpoložen Trae Young, ki je dosegel 31 točk, sedem podaj, tri skoke in dve ukradeni žogi.

Golden State v tej sezoni nikakor ne najde igre, s katero je navduševal v preteklosti, in je daleč od mest, ki jih je bil vajen. New Orleans je slavil s 108:100 in zmagal šele četrtič v sezoni. Bojevniki ostajajo pri dveh zmagah, imajo pa 12 porazov, kar jih uvršča na zadnje mesto lige NBA.

Boston je po desetih zmagah v nizu klonil proti Sacramentu z 99:100. Najbolj zaslužen za zmago je bil Buddy Hield s 35 točkami. Richaun Holmes je 13,3 sekunde pred zadnjim zvokom sirene zadel dva prosta meta za prednost Sacramenta s 100:99, ob izteku igralnega časa pa je met za zmago zapravil Marcus Smart. Philadelphia je s 114:95 premagala Cleveland, Denver je bil s 131:114 boljši od Memphisa, Orlando s 125:121 od Washingtona.

Slovenec Luka Dončićbo igral v noči na torek po slovenskem času. Njegov Dallas bo gostil San Antonio.



Izidi:

Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 95:114

Sacramento Kings - Boston Celtics 100:99

Orlando Magic - Washington Wizards 125:121

Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 114:131

New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 108:100

Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks 122:101