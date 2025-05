Četrtek je dan D: bodo Stožice vnovič gostile košarkarsko EP?

OGLAS

Slovenija je z ljubljansko Areno Stožice ena od sedmih kandidatk za organizacijo predtekmovalne skupine. Skupinski del EuroBasketa 2029 si želijo gostiti še v Estoniji (Tallin), Finski (Helskinki ali Tampere), Litvi (Kaunas) in Nizozemski (Rotterdam), medtem ko Grčija (Atene) in Španija (Madrid) ciljata na izvedbo tekem skupinskega in izločilnega dela prvenstva. Vse kandidatke v četrtek čaka še zadnja desetminutna predstavitev članom odbora FIBA Europe. Slovensko delegacijo bodo v Rigi zastopali generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Aleš Križnar, vodja projektov na KZS Gašper Pišler ter predsednik zveze Matej Erjavec, ki bo kot član odbora FIBA Europe tudi s svojim glasom odločal o prirediteljih prvenstev.

Matej Erjavec FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Samo predstavitev – del katere je tudi krajši video, ki Slovenijo prikaže kot deželo prvakov na številnih področjih, tako športnih kot organizacijskih – bosta v Rigi pospremili trinajstletna radovedna osnovnošolka Mei Rabič in vedno nasmejana radijska voditeljica Žana Vidmar. Mei bo člane odbora skozi otroške oči in vizijo popeljala v bližnjo košarkarsko prihodnost, Žana pa njene besede potrdila z dejstvi, da je to mogoče.

Po predstavitvi vseh sedmih kandidatk za organizacijo, razpored je pripravljen po abecednem redu, bodo člani odbora FIBA Europe glasovali o gostiteljih, odločitev pa bodo sporočili predvidoma med 17.30 in 18. uro po slovenskem času.

Aleš Križnar FOTO: Luka Kotnik icon-expand