Četrti zaporedni poraz Dallasa

Pri Bucks je bil prvi strelec Giannis Antetokounmpo s 30 točkami, izkazal pa se je tudi Grayson Allen, ki je v prvih 17 minutah in pol zadel sedem trojk ob stoodstotnem metu, tako da gostitelji niso niti enkrat na tekmi zaostajali in so zmago varno pripeljali do konca. "Obroč se mi je danes zdel ogromen," je po uspešnih metih povedal Allen, ki je tekmo končal z osebnim rekordom sezone, s 25 točkami. "Danes je bil res vroč. Namenili smo mu različne prijeme, vendar ga nikakor nismo mogli zaustaviti," je povedal trener Dallasa, Jason Kidd. Luka Dončić je za Dallas dosegel 27 točk, dvanajst podaj in pet skokov, a je imel tudi zanj rekordnih šest izgubljenih žog. Spencer Dinwiddie je zbral 22 točk, Christian Wood pa 21. Čeprav so Mavericks iz igre metali 51,3-odstotno, niso mogli ustaviti Antetokounmpa ali katerega koli od njegovih razpoloženih soigralcev. "Težko je igrati proti takšnemu tipu," je po porazu dejal Dončić o Antetokounmpu: "Trenutno je najboljši igralec v ligi NBA."



Zdaj se košarkarji Dallasa vračajo v domačo dvorano, kjer bodo na naslednji tekmi v torek gostili Golden State.

Izid:

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 124:115 (41:33, 32:29, 31:34, 20:19)