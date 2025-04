Cedevita Olimpija pri Spartaku lovi mesto v končnici lige ABA

Po nedeljski zmagi nad Borcem (92:56) in porazu Igokee na gostovanju pri Derbyju (109:111) so Ljubljančani v boju za peto mesto na lestvici po številu zmag in porazov zdaj poravnani z moštvom iz Laktašev, ki pa ima boljši izkupiček z obeh medsebojnih tekem.

Članska zasedba Cedevite Olimpije še naprej lovi mesto v končnici lige ABA. Nov korak proti mestu v izločilnih bojih bodo zmaji skušali napraviti v Subotici, kjer bodo nocoj ob 19.25 (s prenosom na Kanalu A in VOYO) gostovali pri Spartaku. Četa trenerja Zvezdana Mitrovića se v Srbijo odpravlja z nizom štirih zaporednih zmag v zadnjem obdobju, do konca rednega dela tekmovanja pa bo ljubljanski kolektiv odigral še pet tekem.

Če želijo slovenski prvaki skočiti na peto mesto, bodo morali do konca rednega dela sezone zabeležiti vsaj zmago več kot Igokea. Slednja se bo v zadnjih petih krogih pomerila s Partizanom, Krko, FMP-jem, Dubajem in Mornarjem, Cedeviti Olimpiji pa bodo, poleg Spartaka, nasproti stale ekipe Cibone, Derbyja, Partizana in Krke. Prav Spartak se tudi še naprej bori za mesta v končnici tekmovanja, moštvo iz Subotice pa je v 25. krogu na gostovanju v Beogradu premagalo evroligaško Crveno zvezdo.

"Na vsaki tekmi in vsakem treningu se trudimo, da damo vse od sebe. V zadnjem tednu smo imeli nekaj težav, delovni proces smo opravili v okrnjenem številu – treniramo brez Jake Blažiča in Andrije Stipanovića, Danilo Tasić se nam je zaradi zdravstvenih težav na ekipnem treningu pridružil v petek. Čaka nas tekma proti odlični ekipi, kar je Spartak dokazal na zadnji tekmi s Crveno zvezdo. Že od začetka sezone zelo spoštujem naše nedeljske tekmece, zagotovo lahko dosežejo še veliko več, kot kaže trenutno stanje na lestvici. Pripravljali smo se na to težko gostovanje, dali bomo vse od sebe in upamo, da nas bo to vodilo do dobrega rezultata," je pred potjo v Subotico povedal glavni trener članske zasedbe Mitrović.

"Vemo, da je pred nami zelo zahtevno gostovanje, saj Spartak v zadnjem obdobju igra odlično. V tekmo moramo vstopiti z energijo in osredotočeno ter napraviti vse, da zabeležimo novo zmago. To obdobje, med katerim igramo eno tekmo na teden, ima prednosti in slabosti. Ves teden čakamo na novo tekmo, obenem pa imamo ves teden časa, da se ustrezno pripravimo na obračun, nato pa komaj čakamo, da znova stopimo na parket," je pred nedeljsko tekmo v Subotici povedal DJ Stewart, ki je na zadnji tekmi z Borcem dosegel devet točk.