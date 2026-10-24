Poraz Cedevite Olimpije, Budućnost v Stožicah do zanesljive zmage

Zadnji dve tekmi so Ljubljančani odigrali v Stožicah in obe visoko izgubili. Sredi tedna jim je mero vzel francoski Le Mans z 18 točkami razlike, danes pa jim je lekcijo odčitala Budućnost, ki je bila boljša s 95:81. Cedevita Olimpija danes ni imela možnosti za presenečenje. Že po prvem polčasu in prednosti gostov za 15 točk je bilo več ali manj jasno, da bo Budućnost dobila tudi šesto zaporedno medsebojno srečanje.