Košarka

Čez lužo bo svojo srečo preizkusil tudi Jurković

Ljubljana, 26. 05. 2026 09.37 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Robert Jurković in Aleksandar Sekulić

Slovenskim košarkarjem v ligi NCAA se bo pridružil še Robert Jurković. Zdaj že nekdanji član Perspektive Ilirije, pred tem pa je tri sezone nosil dres Krke, se seli v Severno Karolino, kjer bo branil barve državne univerze NC State Wolfpack.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Robert Jurković, sin legende tivolskih obročev Ivice Jurkovića, ki v višino meri 207 centimetrov, je tudi občasni slovenski reprezentant. Za izbrano vrsto je zbral devet uradnih nastopov. V pretekli sezoni je za Ilirijo v ligi ABA 2 v povprečju dosegal 8,3 točke in 3,6 skoka na tekmo.

NC State Wolfpack je leta 2024 nazadnje igral na slovitem turnirju march madness, ekipa pa se lahko pohvali tudi z dvema naslovoma univerzitetne lige NCAA iz zdaj že davnih let 1974 in 1983.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
Še en znani par, ki se je po burnem razmerju razšel
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
SUP za manj kot 200 evrov? To morate preveriti pred nakupom
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Mussolinijeva vnukinja zmagala v resničnostnem šovu: zmaga sprožila burne odzive
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Kako narediti balkon varen za mačko?
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Kmetija
Kotlina
