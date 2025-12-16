Čez lužo debitirala še ena mlada nadarjena slovenska košarkarica

Sara Sambolić debitirala na ameriških univerzitetnih igriščih. FOTO: Profimedia

Najboljših 12 ekip letošnje sezone ženske košarkarske evrolige je vstopilo v drugi del tekmovanja. Teja Oblak in Jessica Shepard sta ga začeli s porazoma. Za kapetanko slovenske reprezentance je bil večer še posebej čustven, saj je Galatasaray gostoval v Pragi, kjer je Oblak preživela kar sedem let svoje kariere in se s praškim klubom v lanski sezoni tudi veselila naslova prvakinj najelitnejšega klubskega tekmovanja.

Teja Oblak z Galatasarayem izgubila v Pragi FOTO: Profimedia

Uvod v dvoboj je bil tako slavnosten, nadaljevanje tekme pa se ni izšlo po gostujočih željah. Praga je bila namreč boljša s 64:55 in Galatasarayu zadala prvi evropski poraz v letošnji sezoni. Oblak je igrala dobrih 26 minut in dosegla 10 točk, tri skoke in tri podaje. S Schiom je bila na gostovanju v Gironi z 72:81 poražena tudi Jessica Shepard. Zbrala je 16 točk, devet skokov in podajo. Potem ko se Sopron ni uvrstil v drugi del evrolige, evropsko sezono nadaljuje med 32 ekipami evropskega pokala. Prvi medsebojni dvoboj z Bešiktašem je izgubil z 90:106 in tako ga na povratnem srečanju pred domačimi navijači čaka izjemno zahtevna naloga. Zala Friškovec je v 37 minutah igre v statistiko vpisala 17 točk, tri skoke in štiri podaje.

Jessica Shepard FOTO: Profimedia

Vse tri so bile bolj uspešne v državnih prvenstvih. Galatasaray je s 96:64 v gosteh premagal ekipo Canakkale. Oblak je dosegla pet točk, dva skoka in tri podaje. Shepard je zabeležila nov dvojni dvojček. Za zmago Schia 100:51 nad Battipaglio je dodala 15 točk, 12 skokov in tri podaje. Z dvojnim dvojčkom je izstopala tudi Friškovec, ki je za zmago Soprona 81:62 proti Vasas Csati prispevala 18 točk, 10 skokov in pet podaj. Pričakovano je do novega uspeha prišla Eva Lisec. Zasedba iz Jekaterinburga je v ruskem prvenstvu zabeležila še 13. zmago. Z 88:82 je ugnala moskovski Dinamo. Slovenska reprezentantka je zbrala osem točk, sedem skokov in tri podaje.

Eva Lisec FOTO: KZS