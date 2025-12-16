Naslovnica
Čez lužo debitirala še ena mlada nadarjena slovenska košarkarica

Ljubljana, 16. 12. 2025 15.28

Avtor:
STA
Sara Sambolić debitirala na ameriških univerzitetnih igriščih.

Po urejenih vseh akademskih obveznostih je debi na ameriških univerzitetnih igriščih dočakala slovenska košarkarica Sara Sambolić. Michigan State je bil z 90:46 prepričljivo boljši od univerze DePaul. Mlada Ljubljančanka je igrala 13 minut, v statistiko je vpisala en skok, so v rednem tedenskem pregledu zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Sara Sambolić debitirala na ameriških univerzitetnih igriščih.
Sara Sambolić debitirala na ameriških univerzitetnih igriščih.
FOTO: Profimedia

Najboljših 12 ekip letošnje sezone ženske košarkarske evrolige je vstopilo v drugi del tekmovanja. Teja Oblak in Jessica Shepard sta ga začeli s porazoma. Za kapetanko slovenske reprezentance je bil večer še posebej čustven, saj je Galatasaray gostoval v Pragi, kjer je Oblak preživela kar sedem let svoje kariere in se s praškim klubom v lanski sezoni tudi veselila naslova prvakinj najelitnejšega klubskega tekmovanja.

Teja Oblak z Galatasarayem izgubila v Pragi
Teja Oblak z Galatasarayem izgubila v Pragi
FOTO: Profimedia

Uvod v dvoboj je bil tako slavnosten, nadaljevanje tekme pa se ni izšlo po gostujočih željah. Praga je bila namreč boljša s 64:55 in Galatasarayu zadala prvi evropski poraz v letošnji sezoni. Oblak je igrala dobrih 26 minut in dosegla 10 točk, tri skoke in tri podaje.

S Schiom je bila na gostovanju v Gironi z 72:81 poražena tudi Jessica Shepard. Zbrala je 16 točk, devet skokov in podajo. Potem ko se Sopron ni uvrstil v drugi del evrolige, evropsko sezono nadaljuje med 32 ekipami evropskega pokala. Prvi medsebojni dvoboj z Bešiktašem je izgubil z 90:106 in tako ga na povratnem srečanju pred domačimi navijači čaka izjemno zahtevna naloga. Zala Friškovec je v 37 minutah igre v statistiko vpisala 17 točk, tri skoke in štiri podaje.

Jessica Shepard
Jessica Shepard
FOTO: Profimedia

Vse tri so bile bolj uspešne v državnih prvenstvih. Galatasaray je s 96:64 v gosteh premagal ekipo Canakkale. Oblak je dosegla pet točk, dva skoka in tri podaje. Shepard je zabeležila nov dvojni dvojček. Za zmago Schia 100:51 nad Battipaglio je dodala 15 točk, 12 skokov in tri podaje. Z dvojnim dvojčkom je izstopala tudi Friškovec, ki je za zmago Soprona 81:62 proti Vasas Csati prispevala 18 točk, 10 skokov in pet podaj.

Pričakovano je do novega uspeha prišla Eva Lisec. Zasedba iz Jekaterinburga je v ruskem prvenstvu zabeležila še 13. zmago. Z 88:82 je ugnala moskovski Dinamo. Slovenska reprezentantka je zbrala osem točk, sedem skokov in tri podaje.

Eva Lisec
Eva Lisec
FOTO: KZS

V Izraelu se je zelo dobro znašla Teja Goršič. Vodilni in neporaženi Maccabi Ramat Gan je zmagal še 11. zapored, s 87:67 je bil boljši od Hapoela Petah Tikve. Goršič je v slabih 16 minutah igre dosegla 13 točk, štiri skoke in tri podaje.

Odličen teden je za Blažo Čeh. Partizan je v ligi Waba z 68:60 zmagal v Zagrebu, v državnem prvenstvu pa je s 66:48 premagal ekipo Radivoj Korać. Organizatorka igre črno-belih je obakrat zbrala po 17 točk, ob tem pa imela še pet oziroma šest skokov ter tri oziroma pet podaj.

košarka eva lisec Jessica Shepard teja oblak

Neuničljivi Jokić junak Denverja

