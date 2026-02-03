Charlotte do sedme zaporedne zmage

LaMelo Ball je bil junak večera, čeprav je imel nesrečno trčenje s trenerjem sršenov Charlesom Leejem v prvi četrtini, in je točkovnemu izkupičku dodal še osem skokov in pet podaj. Kon Knueppel je k zmagi dodal 17 točk, od tega je zadel štiri trojke, Brandon Miller in Grant Williams pa vsak po 16.

Sršeni so v boju za končnico le še pol tekme oddaljeni od desetega mesta v vzhodni konferenci, ki ga zaseda Atlanta. Turški zvezdnik Alperen Sengun je z 39 točkami in 16 skoki pomagal Houston Rockets do tretjega slavja v nizu; tokrat so s 118:114 premagali Indiana Pacers.