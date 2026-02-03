Charlotte do sedme zaporedne zmage

LaMelo Ball je bil junak večera, čeprav je imel nesrečno trčenje s trenerjem sršenov Charlesom Leejem v prvi četrtini, in je točkovnemu izkupičku dodal še osem skokov in pet podaj. Kon Knueppel je k zmagi dodal 17 točk, od tega je zadel štiri trojke, Brandon Miller in Grant Williams pa vsak po 16.
Sršeni so v boju za končnico le še pol tekme oddaljeni od desetega mesta v vzhodni konferenci, ki ga zaseda Atlanta. Turški zvezdnik Alperen Sengun je z 39 točkami in 16 skoki pomagal Houston Rockets do tretjega slavja v nizu; tokrat so s 118:114 premagali Indiana Pacers.
Turški reprezentant, ki je bil eden najbolj opaznih igralcev brez nastopa na tekmi zvezd All-Star, je dominiral na obeh straneh igrišča. Jabari Smith ml. je k zmagi dodal 19 točk, Amen Thompson pa 16. Houston, za katerega zaradi zvitega levega gležnja ni igral veteran Kevin Durant, je z izkupičkom 31-17 na četrtem mestu zahodne konference.
Pascal Siakam je tekmo končal s 27 točkami, Bennedict Mathurin pa jih je za Indiano dodal 25, vendar to ni bilo dovolj, da bi prišla do tretje zaporedne zmage. Minnesota Timberwolves (31-20) so na petem mestu zahoda, tokrat pa so po štirih zmagah v nizu naleteli na pretrd oreh. Memphis Grizzlies, ki se v zahodni konferenci še borijo za končnico, so zmagali s 137:128.
Grizliji, pri katerih je manjkal poškodovani Ja Morant, so izboljšali izkupiček zmag in porazov na 19-29 zahvaljujoč 30 točkam Jarena Jacksona ml.
Los Angeles Lakers, katerih dres nosi slovenski as Luka Dončić, so tokrat počivali. Z razmerjem 29-19 so v boju za končnico na šestem mestu zahodne konference, na vrhu katere kraljuje Oklahoma.
Izidi:
Charlotte Hornets - New Orleans Pelicans 102:95
Indiana Pacers - Houston Rockets 114:118
Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 137:128
LA Clippers - Philadelphia 76ers 113:128
