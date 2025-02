Phoenix ujel pomembno zmago v boju za končnico

Devin Booker je ob poškodbah Kevina Duranta in Bradleyja Beala dobil večjo odgovornost v vrstah Phoenixa in odgovoril s točkovnim osebnim rekordom sezone. Kljub temu zmaga ni bila zagotovljena, saj so Sonca v zadnjih petih minutah in 31 sekundah tekme iz rok izpustila 13 točk prednosti. Utah je tako 4,7 sekunde pred koncem vodil z 120:116, a je Grayson Allen poskrbel za neverjeten povratek Phoenixa z dvema uspešnima metoma za tri točke.



Tekma se je nato odločala v podaljšku, kjer so Sonca našla pot zmage. Z izkupičkom 26-25 so zdaj na devetem mestu, tik za nekdanjim klubom Luke Dončića Dallas Mavericks (27-25). Utah je pri zgolj 12 zmagah v tej sezoni.