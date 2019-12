Milwaukee zmagal dvanajstič zapored, Philadelphia uspešno brani domačo trdnjavo

Šest igralcev Milwaukeeja je imelo dvomestne številke, vključno s Thanasisiom Antetokounmpom, ki je v dvanajstih minutah dosegel deset točk. Khris Middleton jih je dodal šestnajst, D. J. Wilson pa devetnajst. Bucks ostajajo na vrhu vzhodne konference z izkupičkom 18:3. Imajo dve zmagi več od Toronta, ki se bo v naslednjih dneh srečal z Miami Heat ter Boston Celtics, tretjo in četrtouvrščeno ekipo na vzhodu. Takoj za njima je Philadelphia, ki je zadnjo tekmo dobila s 103:94. Prvi strelec pri domačih je bil Tobias Harris s 26 točkami, drugi pa Joel Embiid – 16 točk, 11 skokov. Sixers so ob polčasu vodili s 60:42, po treh četrtinah pa je bila njihova prednost 19 točk. Utah se je v zadnjem delu vrnil na sedem točk zaostanka, vendar zmage domačih ni mogel ogroziti. Najslabša ekipa lige so postali finalisti zadnjih petih sezon, Golden State Warriors. Po številnih poškodbah in odhodih igralcev so v dvaindvajsetih tekmah zmagali le štirikrat. Tokrat jih je premagala Atlanta s 104:79. Trae Young je za domače zbral 24 točk, De'Andre Hunterpa osemnajst.

V noči na sredo bosta znova zaigrala oba slovenska zvezdnika.Goran Dragić se bo predstavil v Torontu, Luka Dončić pa bo gostoval pri drugi najslabši ekipi na zahodu New Orleans Pelicans.



Izidi:

Charlotte Hornets - Phoenix Suns 104:109

Philadelphia 76ers- Utah Jazz 103:94

Atlanta Hawks - Golden State Warriors 104:79

Memphis Grizzlies - Indiana Pacers 104:117

Milwaukee Bucks - New York Knicks 132:88

Sacramento Kings - Chicago Bulls 106:113