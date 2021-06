Chauncey Billups je novi trener Portlanda

Chauncey Billups je pomočnik glavnega trenerja Tyronna Lueja pri Los Angeles Clippersih, ki trenutno v finalu zahodne konference lige NBA proti Phoenixu v zmagah zaostajajo z 1:3. Novico o prihodu 44-letnega Billupsa v Portland je v nedeljo zvečer sporočil generalni manager tega kluba Neil Olshey.

Billups je v ligi NBA med letoma 1997 in 2014 igral za Boston, Toronto, Denver, Minnesoto, Detroit, New York in Los Angeles Clippers. Najbolj slovite trenutke v igralski karieri je dosegel leta 2014, ko je v dresu Detroit Pistonsov osvojil prvo mesto v najmočnejši košarkarski ligi na svetu po finalni zmagi nad Los Angeles Lakersi, ko je bil izbran za najbolj koristnega igralca finalne serije (MVP).