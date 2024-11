Užbinec priznava, da je nad stanjem v klubu zaskrbljen tudi Tedeschi

Po končani prvi tretjini tekmovalne košarkarske sezone, je vodstvo KK Cedevita Olimpija organiziralo druženje sedme sile z direktorjem Davorjem Užbincem in športnim direktorjem zmajev Chechujem Mulerom. Ljubljančani v tej sezoni igrajo po principu toplo-hladno. Do tega trenutka beležijo celo boljše rezultate v Evropskem pokalu, kot pa v regionalni ligi ABA.

V prvi tretjini sezone so košarkarji Cedevite Olimpije zaostali za pričakovanji in cilji. Športni direktor kluba Španec Chechu Mulero pričakuje, da se bo krivulja dvignila z vrnitvijo trenerja Zvezdana Mitrovića, branilca Bryntona Lemarja in novo okrepitvijo Andrijo Stipanovićem. Najboljši slovenski košarkarski klub, ki v zadnjih treh sezonah v Sloveniji ni iz rok izpustil niti enega naslova, je na mednarodnih prizoriščih precej manj uspešen. V ligi ABA je v uvodnih devetih tekmah zabeležil le tri zmage, v evropskem pokalu pa je pri polovičnem učinku 4-4. Na druženju z mediji sta direktor kluba Davor Užbinec in športni vodja Chechu Mulero priznala, da rezultati niso na želeni ravni in da so lahko privrženci kluba upravičeno nezadovoljni z dosedanjem potekom sezone. Užbinec je dejal, da je nad dogajanjem v klubu zaskrbljen in jezen tudi predsednik kluba Emil Tedeschi, ki pa ne odstopa od začetne vizije.

Chechu Mulero in Davor Užbinec FOTO: Damjan Žibert

"Gospod Tedeschi je vsakodnevno v stikih s klubom in zagotovo ni zadovoljen s štartom v sezono. Vseeno ostaja motiviran za delo v naslednjih letih. Tako kot je dejal pred šestimi leti, ko je vstopil v Cedevito Olimpijo, želi, da bi se v Ljubljani znova igrala evroliga," je dejal Užbinec. Chechu Mulero je povedal, da stoji za odločitvami in igralci, ki so se ekipi pridružili pred to sezono, rešitev za boljše igre in rezultate pa vidi predvsem v obrambi. "Večji del sezone smo brez dveh pomembnih členov, trener Mitrović je moral na operacijo hrbtenice, Lemar pa je poškodovan že od začetka oktobra. Že na naslednji tekmi prihodnji teden se bosta oba vrnila na klop, hkrati pa bomo po odhodu Dereka Ogbeideja ekipi priklopili novega, izkušenega igralca pod obročema, ki bo ekipo tako v slačilnici kot na parketu dvignil na višji nivo," je dejal Mulero.