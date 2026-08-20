Razširitev Eurocupa in ameriške univerze trg obračajo na glavo

Daleč najuspešnejši slovenski košarkarski kolektiv je to poletje zapustila šesterica košarkarjev. Še posebej sta odmevala odhoda Umoje Gibsona in D. J. Stewarta, ki bosta kariero nadaljevala v Evroligi. Aleksej Nikolić bo igral za turški Galatasaray. Zato ima Chechu Mulero v teh dneh polne roke dela z iskanjem novincev, ki bodo poskrbeli, da bo Olimpija tudi letos konkurenčna na vseh frontah. Zaenkrat je prišlo pet novincev, a to še ni vse, obljublja Španec, s katerim smo se pogovarjali ob začetku priprav državnih prvakov.

Trener Zvezdan Mitrović je izpustil prvi del priprav, saj se trenutno kot selektor mudi na reprezentančni akciji s Črno goro. FOTO: Damjan Žibert

Kako potekajo prvi dnevi priprav na novo sezono?

Poletje je bilo kot vsako doslej. Na neki točki smo imeli že vse urejeno, potem pa so kar trije posli padli v vodo. Zdaj smo na trgu in iščemo še dva košarkarja za dopolnitev kadra. Iščemo visokega igralca in branilca, ki lahko igra na različnih položajih. Drži, da bo ekipa zelo drugačna kot lani. Izgubili smo nekaj pomembnih košarkarjev, ampak mislim, da smo pripeljali dobre okrepitve.

Kakšna košarkarja iščete?

Potrebujemo visokega, atletskega centra. Iščemo pa tudi branilca, ki lahko igra na obeh položajih in bi lahko igral skupaj z Anthonyjem Cowanom. Lani sta veliko skupaj igrala Nikolić in Gibson in ta ideja ostaja. Trg pa ni enostaven, veliko je spremenilo število ekip v Eurocupu (32). Lani je bilo z 20 ekipami lažje prepričati novince.

V povezavah z Ljubljančani se omenja reprezentanta Gregorja Hrovata, ki od leta 2022 igra za francoski Dijon. FOTO: Fiba

Rekli ste, da je zahtevno delovati na trgu. Kako pa je glede slovenskih okrepitev?

Še težje. Položaj se je povsem spremenil s prihodom ameriških univerz. Koliko slovenskih igralcev je odšlo tja? Kako bo videti slovensko prvenstvo brez teh košarkarjev, je težko napovedati. Želimo pa si, da bi bilo čim več mladih vsaj blizu prve ekipe. Košarkarji, ki zdaj odhajajo v ZDA, se bodo čez dve ali tri sezone vrnili. Takrat moramo biti pripravljeni.

Obstaja možnost, da bi pripeljali še kakšnega Slovenca?

Zakaj pa ne.

Je Jayce Johnson doslej največja okrepitev?

Je odličen košarkar, spremljal sem ga, ko je igral v Trstu pred dvema sezonama. Ampak prepričan sem, da so vse okrepitve odlične. Prepričan pa sem tudi, da se bodo novinci še izboljšali. Matthewa Hurta je bilo težko zadržati, tako da sem z ekipo zadovoljen. Težava pa je, da moramo počakati na vrnitev trenerja, ki je v reprezentanci, da začnejo vsi delati skupaj.

icon-chevron-right 1 24 icon-chevron-right FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert

FOTOGALERIJA: Začetek priprav košarkarjev Cedevite Olimpije na novo sezono 2026/27 Damjan Žibert















































Treningom prve ekipe so pridruženi tudi številni mladi ...

Nekateri bodo že zdaj blizu prve ekipe za treninge in slovenska tekmovanja. Druge bomo poslali na posojo. Pomembno je, da takšnih odločitev ne sprejemamo prehitro. Zdaj ni trenutek, da bi jih pošiljali drugam, odločitve bomo sprejeli na začetku septembra.

Gibson je odšel k Barceloni, D. J. Stewart pa v Baskonio. Je bilo novince lažje prepričati po tako odmevnih odhodih?

Vsi vedo, da je Cedevita Olimpija odličen projekt. Tukaj lahko igrajo dobro košarko v Eurocupu in ligi ABA ter imajo odlično priložnost, da se predstavijo največjim, evroligaškim ekipam. Tam si vsak želi igrati in to razumem. To je naša realnost, ne samo naša, ampak od vseh ekip v Eurocupu.