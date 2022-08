Chet Holmgren, drugi izbor nabora lige NBA, bo izpustil celotno sezono 2022/23

Chet Holmgren si je poškodoval desno stopalo na neuradni tekmi organizacije Pro-Am game v Seattlu. Visok in na videz ne ravno najbolj fizično impozanten center je pred poškodbo veljal za enega najbolj nadarjenih igralcev v letošnjem naboru. Vseskozi pa so številni košarkarski strokovnjaki v Ameriki opozarjali, da njegovo telo mogoče ni pripravljeno na napore dolge in težke NBA sezone. Očitno se niso motili, saj je svojo prvo veliko poškodbo doživel še pred začetkom sezone.

Navijači Oklahome bodo upali, da mladenič iz Minneapolisa ne bo šel po stopinjah številnih visokih igralcev, ki so skozi leta imeli velike težave s poškodbami, ki so njihove kariere močno prizadele, v nekaterih primerih pa celo predčasno zaključile. Blake Griffin, Greg Oden, Yao Ming, Andrew Bynum in Joel Embiid so imeli velike težave s poškodbami že na začetku svoje NBA kariere, nekateri so jih uspešno prebrodili (Embiid), drugi (Bynum, Oden in Ming) pa so zaradi njih predčasno zaključili svoje kariere.