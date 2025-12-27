Chicago Bulls do pete zaporedne zmage, poraz Detroita

Boston je z razmerjem 19 zmag in 11 porazov na tretjem mestu v razvrstitvi vzhodne konference, medtem ko Indiana z razmerjem šestih zmag in 25 porazov zaseda zadnje mesto povsem na repu ligaške lestvice. V dresu Bostona se je izkazal tudi Payton Pritchard, ki je dodal 29 točk, od tega tri trojke, in devet skokov. Andrew Nembhard je bil vodilni pri Pacers z 18 točkami in štirimi trojkami.

Payton Prichard je proti Indiani vpisal 29 točk FOTO: AP

Kelti so sredi prve četrtine zaostajali za 15 točk, a so metodično zmanjševali zaostanek, nato pa so v drugi četrtini dosegli 47 točk, vključno s šestimi trojkami, se oddaljili in ob polčasu povedli s 75 : 61.

Zmaga Miamija

Norman Powell je dosegel 25 točk, Pelle Larsson je dosegel rekordnih 21 točk, Miami Heat pa so zasedbi Atlanta Hawks zadali peti zaporedni poraz z rezultatom 126 : 111. Kel'el Ware je namesto Bama Adebaya, ki je tekmo izpustil zaradi poškodbe hrbta, dosegel 16 točk in 13 skokov. Andrew Wiggins je imel na svojem seznamu 18 točk, Jamie Jaquez mlajši pa je dodal 16 točk s klopi. Trae Young je bil vodilni igralec Atlante s 30 točkami in sedmimi podajami. Jalen Johnson je dodal 24 točk, 10 podaj in devet skokov.

Washington premagal Toronto

V Washingtonu je blestel Keyshawn George. Dosegel je 23 točk, Washington Wizards, ki so pri repu lestvice, slabša je le Indiana, pa so presenetljivo premagali Toronto Raptors s 138 : 117. CJ McCollum in Bilal Coulibaly sta vsak dodala po 21 točk in tako pomagala čarovnikom iz prestolnice ZDA doseči najboljši izid sezone. Plenilski dinozavri iz Kanade so imeli do tekme v Washingtonu četrto najboljšo obrambno oceno v ligi NBA. Brandon Ingram je dosegel 29 točk, Immanuel Quickley pa 25 za Toronto, ki je izgubil devet od zadnjih 13 tekem. Washington je prekinil niz štirih domačih porazov, a ima drugi najslabši izkupiček v ligi NBA (6-23).

Zmaga Memphisa

V Memphisu je Jaren Jackson mlajši dosegel 24 točk, Ja Morant pa je dodal 17 točk in 10 podaj, ko se je vrnil po štirih tekmah odsotnosti, Memphis Grizzlies pa so premagali Milwaukee Bucks s 125 : 104. Milwaukee še naprej igra brez vodilnega strelca Giannisa Antetokounmpa, ki je zadnjih osem tekem izpustil zaradi poškodbe desne mečne mišice.

Milwaukee Bucks so ob odsotnosti prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa zmagali na zgolj dveh od osmih tekem FOTO: AP

Bullsi petič zapored

Chicago Bulls so s peto zaporedno zmago izenačili rekord sezone, ko so v petek zvečer premagali ekipo Philadelphia 76ers s 109 : 102. Biki so dosegli zadnjih 10 točk na tekmi. Biki so zmagali kljub dobri predstavi Joela Embiida, ki je vodil Philadelphio z 31 točkami.

Preostale tekme