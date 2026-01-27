'Ves dan sem razmišljal o Kobeju. Zmago posvečam njemu'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Luka Dončić je pred dvobojem v United Centru prejel priznanje za najboljšega igralca tedna v zahodni konferenci lige NBA, svoje mojstrstvo pa je nato dokazal tudi na košarkarskem parketu.

Los Angeles je z razmerjem zmag in porazov 28-17 na petem mestu v zahodni konferenci. Pred njim so Oklahoma (37-10), San Antonio, Denver (oba 31-15) in Houston (28-16).

Njegov met iz igre je bil 15:24, za tri točke pa 8:14. "Odličen večer je za nami. Vedeli smo, kako zahtevno bo. Vedno je, ko gre za gostovanja v Chicagu. Sploh, ker imajo biki za sabo zares odličen niz. Dobro igrajo v zadnjem času, še posebej doma so težko premagljivi. A uspelo nam je. Vsi v ekipi so dodali svoj delež in veselimo se lahko lepe gostujoče zmage," je za ESPN povedal prvi mož obračuna v vetrovnem mestu, ki se je ustavil pri 45 točkah.

Luka Dončić je bil prvo ime obračuna v United Centru. FOTO: AP

"Dober večer je za mano, odličen, ko greb za ekipni uspeh. Imel sem ves dan dober občutek. Razmišljal sem o tej tekmi. Vedel sem, da gre tudi za obletnico smrti Kobeja Bryanta, zato sem se želel še posebej izkazati," je zbranim novinarjem hitel pripovedovati 26-letni Ljubljančan, ki je bilo tokrat zares dobro strelsko razpoložen.

"Vesel in predvsem ponosen sem, da lahko nosim dres, ki ga je nekoč nosil moj vzornik Kobe Bryant. Mislim, da bi bil tudi on ponosen name," je o mnogo prezgodaj umrlemu košarkarskemu zvezdniku namenjal še nekaj pozornosti čustveni Luka Dončić.

Poleg Dončića se je izkazal tudi veteran LeBron James s 24 točkami, petimi skoki in tremi asistencami, medtem ko je Japonec Rui Hačimura po prihodu s klopi bikom nasul 23 točk ob metu 9:11. "V prvem polčasu smo opravili odlično delo. V tretji četrtini smo se nekoliko preveč sprostili in na tem moramo delati na naslednjih tekmah. Na splošno pa je za nami odlična tekma, kjer smo vsi prispevali svoj delež k zmagi. To je bil ekipni uspeh," se je vrnil h komentiranju tekme v United Centru prvi strelec obračuna.

Naslednja tekma jezernike čaka v noči na četrtek, ko bodo gostovali v Clevelandu, pri trenutno peti zasedbi vzhodne konference (28-20). "Tole lepo zmago bomo pospravili v predal. Mislim, da lahko veliko odnesemo od tega večera v Chicagu. Tako je treba igrati na gostovanju, podobne tekme bodo tudi v končnici," je po dobri osebni predstavi v vetrovnem mestu še dejal Luka Dončić.

Izid, liga NBA, redni del:

Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 118:129 (31:35, 25:34, 33:35, 29:25)

Luka Dončić 46 (15:24 iz igre, 8:14 za tri, 8:12 prosti meti, enajst podaj, sedem skokov, tri izgubljene žoge v 38 minutah).