Chicago do (pripravljalne) zmage v Torontu

Slovenski košarkar Goran Dragić bo to sezono lige NBA nosil dres Chicago Bulls, ki so v okviru priprav gostovali pri njegovi nekdanji ekipi, Toronto Raptors, s katero se Dragić ni najlepše razšel. Biki so v dvorani Scotiabank Arena zmagali s 115:98, Dragića pa za to tekmo ni bilo ne v ekipi ne na klopi.

Goran Dragić, ki bo v svoji že 13. sezoni čez lužo branil rdeče-bele barve bikov, je tokrat pripravljalno tekmo izpustil. Zadnja pred uvodom v novo sezono 2022/23 - ta se bo začela 18. oktobra - pa je za bike na sporedu v sredo po lokalnem času, ko bo v goste v Chicago prišla ekipa Milwaukee Bucks.