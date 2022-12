Chicago in Denver praznih rok

V New Orleansu je košarkar pelikanov Jose Alvarado popeljal gostitelje do zmage nad Denverjem z osmimi trojkami in s strelskim rekordom kariere, z 38 točkami. Štiriindvajsetletnik iz Portorika je obenem dosegel največ točk med vsemi igralci v ligi, ki so to sezono dobili priložnost s klopi. "To je neverjetno," je po tekmi dejal Alvarado o glasnih vzklikih navijačev "Jose, Jose, Jose!". Prvi zvezdnik pelikanov Zion Williamson je k zmagi dodal 25 točk, New Orleans pa je zdržal tudi pritisk dvakratnega najkoristnejšega igralca (MVP) Denverja Nikole Jokića. Srbski zvezdnik je dosegel 32 točk, 16 skokov in osem podaj.