Chicago in Denver praznih rok

Pri Denverju, za katerega je Nikola Jokić dosegel 29 točk, 12 skokov in šest podaj, imel pa tudi sedem izgubljenih žog, je Vlatko Čančar igral 12 minut, v katerih je prispeval tri točke ter skok in podajo. Prvi strelec Denverja, sicer vodilne ekipe zahodne konference, je bil Aaron Gordon s 37 točkami, kar je njegov rekord sezone, temu je dodal še 13 skokov. V dresu Orlanda je sedem igralcev doseglo vsaj 10 točk, največ pa Wendell Carter ml. , ki je končal tekmo z 19 točkami.

Pri Chicagu pa je z 38 točkami izstopal Zach LaVine, medtem ko je Nikola Vučević zbral 15 točk in 17 skokov. Goran Dragić je igral 12 minut in vpisal pet točk ter skok in podajo. Brooklyn, ki je v zadnjem prestopnem obdobju v Dallas oziroma Phoenix poslal svoja zvezdnika Kyrieja Irvinga in Kevina Duranta, je slavil tudi po zaslugi nekdanjega igralca Dallasa Spencerja Dinwiddieja, ki je bil najboljši strelec ekipe s 25 točkami.