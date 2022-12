Chicago na domačem parketu nemočen proti skromnemu Houstonu

Košarkarji Chicago Bulls so ponoči v severnoameriški poklicni ligi NBA v domači dvorani izgubili proti na zahodu zadnjeuvrščenim Houston Rocketsom s 118:133. V dresu bikov je igral slovenski as Goran Dragić in s klopi dosegel 12 točk ter en skok v 17:04 minute na parketu.

Čeprav je DeMar DeRozan dosegel 31 točk (11/18 iz igre), Zach LaVine pa 22, Chicago ni ustavil razpoloženih mladih košarkarjev Raket. Kevin Porter ml. je dosegel 36 točk (14/22 iz igre, od tega 6/12 za tri točke) ob devetih asistencah, Alperen Sengun je 11 skokom dodal 25 točk, eno manj pa je dosegel Jalen Green. "Nismo opravili dela v obrambi. Ko enemu igralcu dovoliš, da se razigra, se zbudijo tudi ostali," je po tekmi dejal LaVine. "Imamo zelo tekmovalno zasedbo, ki je naveličana vseh teh porazov, posebej ob zadnjem nizu tekem pred domačimi gledalci. Danes so fantje igrali dobro in pametno," pa je po deseti zmagi v sezoni dejal trener Houstona Stephen Silas. Chicago (14-19) še naprej zaostaja za pričakovanji in je trenutno na 11. mestu vzhodne konference, medtem ko Houston (10-23) ostaja na dnu zahoda.

Na preostalih tekmah so Brooklyn Netsi (22-12) niz zmag podaljšali na devet. Ob zmagi proti Cleveland Cavaliersom (22-13) s 125:117 sta se s po 32 točkami izkazala Kevin Durant in Kyrie Irving. Konjenikom ni pomagalo niti 46 točk Dariusa Garlanda. Durant je na večni lestvici ponoči presegel Tima Duncana in je zdaj s 26.516 točkami 15. najboljši strelec v zgodovini lige NBA. "Vsak dan se moraš prikazati na igrišču, obenem pa moraš malce tudi proslaviti te male zmage. Tako kot današnjo, saj je lepo slaviti s soigralci. Da sem lahko v svoji karieri prehitel velikana, legendo in nekoga, ki je spremenil igro, je nekaj, o čemer se bom kasneje pogovoril s svojimi najbližjimi in prijatelji ter malce obujal spomine," je ob jubileju dejal Durant.

Zgodovinsko noč imajo za sabo tudi igralci moštva Los Angeles Clippers (20-15). Ti so ob zmagi po podaljšku s 142:131 proti Detroit Pistonsom (8-28) postali šele tretja ekipa od sezone 1996/97, ki je v zadnjih treh minutah nadoknadila 14 ali več točk zaostanka. Natanko 12.873 ekipam tega zaostanka v zadnjih 25 letih ni uspelo nadoknaditi, je ob tem zapisal statistični oddelek ESPN. Igralci moštva Miami Heat (17-17) so v tesnem obračunu s 113:110 ugnali Minnesota Timberwolvese (16-18), New Orleans Pelicansi (21-12) pa so tudi brez Ziona Williamsona in Brandona Ingrama zanesljivo ugnali Indiana Pacerse (17-17) s 113:93. San Antonio Spursi (11-22) so doma s 126:122 presenetili moštvo Utah Jazz (19-17), Portland Trail Blazersi (18-16) pa so prav tako na domačem parketu s 124:113 premagali Charlotte Hornetse (9-25).

Liga NBA, izidi:

Chicago Bulls – Houston Rockets 118:133

(Goran Dragić: 12 točk, 1 skok v 17:04 minute za Chicago).

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets 117:125

Detroit Pistons – LA Clippers 131:142 (podaljšek)

Miami Heat – Minnesota Timberwolves 113:110

New Orleans Pelicans – Indiana Pacers 113:93

San Antonio Spurs – Utah Jazz 126:122

Portland Trail Blazers – Charlotte Hornets 124:113