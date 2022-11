Chicago našel način za prekinitev zmagovitega niza Bostona

Prvi strelec Bikov je bil DeMar DeRozan z 28 točkami, Zach LaVine je k zmagi dodal 22 točk, Patrick Williams 17, Nikola Vučević pa 12 točk in 13 skokov. Slovenski reprezentančni organizator igre Goran Dragić je tokrat odigral sedem minut, vendar je v tem času njegova statistika ostala prazna.

"Ta zmaga je za nas res zelo pomembna. Zdaj smo izgubili kar nekajkrat zaporedoma, tekmeci pa so nizali zmage. Mislim, da smo dobra ekipa, vendar še vedno precej nihamo in igramo tudi slabo. Ta zmaga je pomembna zlasti za preobrat v naših glavah," je po zmagi dejal LaVine. S 13 zmagami ob le štirih porazih imajo Kelti kljub temu še vedno najboljši izkupiček to sezono in so ne le na vrhu vzhodne konference, temveč tudi najboljša ekipa lige. Jayson Tatum je za goste zbral 28 točk, 11 skokov in sedem podaj, Jaylen Brown pa 25 točk in sedem skokov.

Košarkarji Milwaukeeja so doma s 119:111 premagali ekipo Portland Trail Blazers, kar je bila njihova 12. zmaga na uvodnih 16 tekmah sezone. Portland je nastopil brez prvega zvezdnika Damiana Lillarda, ki ima poškodovano mečno mišico, tako da so imeli gostitelji še lažje delo, najbolj pa se je izkazal prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo, dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) lige. Antetokounmpo je zbral 37 točk in zadel 16 od 24 metov iz igre, temu je v 35 minutah dodal še sedem skokov in šest podaj.