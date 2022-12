Chicago praznih rok v Minneapolisu, Jokić popeljal Denver do zmage nad Charlotte

Srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić je postal šele tretji igralec v zgodovini lige NBA s 40 točkami, 27 skoki in z desetimi podajami za 81. trojni dvojček v karieri, s katerim je Denver popeljal do zmage s 119:115 nad Charlotte. Tokrat brez strelske pomoči Vlatka Čančarja, ki je igral le nekaj minut. Goran Dragić pa je s Chicagom izgubil v Minneapolisu proti Minnesoti s 126:150. Ljubljančan je dosegel šest točk, imel je tudi pet podaj in tri skoke.

Nikola Jokić je popeljal zlata zrna do zmage nad sršeni, s prej omenjeno statistiko pa se je pridružil Wiltu Chamberlainu in Elginu Baylorju kot edinima igralcema, ki jim je uspelo zbrati tovrsten izkupiček. Srb je prvi igralec, ki je dosegel to mejo po Chamberlainu leta 1968. Chamberlainu je ta mejnik uspel štirikrat v bogati karieri. Center Denverja, ki je dosegel peti trojni dvojček v sezoni, je v domači dvorani že pred polčasom nabral 20 skokov, skupno 27 pa je njegov osebni rekord. Ob Jokiću se je izkazal še Kentavious Caldwell-Pope z 20 točkami, s štirimi skoki in petimi podajami, Jamal Murray pa je k zmagi prispeval 11 podaj. Vlatku Čančarju je tokrat trener namenil pičle tri minute na parketu, vendar je njegova strelska statistika v tem času ostala prazna, izgubil pa je eno žogo. Prvi strelec gostov je bil LaMelo Ball, ki je na svoji tretji tekmi po poškodbi dosegel 31 točk, vključno s štirimi trojkami.

Goran Dragić pa je s Chicago Bulls gostoval v Minneapolisu, kjer so domači volkovi na krilih 37 točk in 11 skokov Anthonyja Edwardsa podrli klubski rekord po številu točk na tekmi. Bike so premagali kar s 150:126. D'Angelo Russell je dodal 28 točk po vrnitvi na parket, volkovi pa so zadeli kar 23 trojk, čeprav so na tekmi manjkali kar štirje redni člani ekipe Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns ter menjavi Jordan McLaughlin in Taurean Prince. "Zaupanje, pravilen pristop, poznavanje naše rotacije ... To ti samo omogoča, da na parketu samozavesten," je po tekmi dejal Russell:" Trener nam pomaga, da imamo zaupanje v našo ekipo. Daje ti le tisto energijo in samozavest, ki ju želiš imeti." DeMar DeRozan, ki je bil prvi strelec Chicaga z 29 točkami, pa upa, da so biki razumeli učno uro: "To bi morala biti za nas najboljša lekcija o tem, kako je, ko ti nekaj uide, nisi povezan, nisi eno, in ne razumeš, kaj je treba storiti skupaj. Da je treba pomagati drug drugemu." Nikola Vučević je dodal 23 točk, Zach LaVine pa 22. Trener Chicaga Billy Donovan je po tekmi govoril o pomanjkanju kolektivnega igre, predvsem v obrambi, slovenski branilec Dragić, ki je dosegel šest točk, tri skoke in pet podaj, pa je dejal, da morajo biki bolj zaupati drug drugemu. "Moramo se žrtvovati drug za drugega za boljšo igro. Da se bolje postavimo, da koga presenetimo, da si podajamo. Gre za majhen detajl. Vsak v tej ligi te lahko premaga," je dejal kapetan zlate slovenske vrste iz 2017.

