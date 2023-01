Chicago po dveh četrtinah vodi proti Detroitu *65:56

V začetni peterki Chicaga so se znašli Ayo Dosunmu, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams in Nikola Vučević, pri Detroitu pa so začeli: Killian Hayes, Jaden Ivey, Bojan Bogdanović, Saddiq Bey in Isaiah Stewart.

Začetni skok so dobili biki, in prek Vučevića izvedli prvo uspešno akcijo na tekmi. Črnogorec je po neuspešnem napadu Pistonsov zadel še drugi zaporedni koš na tekmi. Za Detroit je naot prvi točki na tekmi dosegel Stewart, ki je uspešno izvedel prosta meta. Po trojki Williamsa in zabijanju DeRozana pa je glavni trener Detroita Dwane Casey pri izidu 9:2 prvič na tekmi vzel minuto odmora.