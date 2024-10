Chicago pokvaril domači večer Milwaukeeja

Ekipa Luke Dončića Dallas Mavericks je bila prosta v tem večeru severnoameriške košarkarske lige NBA, naslednjo tekmo bo igrala v noči na nedeljo v Phoenixu proti Suns. Coby White pa je s 35 točkami gostujoči Chicago Bulls vodil do zmage s 133:122 v Milwaukeeju in nasprotnikom pokvaril prvo domačo tekmo v novi sezoni.

Coby White je dosegel 35 točk, a ni bil prvi prvi strelec tekme, ta naziv je s 38 točkami in 11 skoki pripadel grškemu zvezdniku Giannisu Antetokounmpu, ki je med drugim prikazal tudi izjemno zabijanje prek Nikole Vučevića. Damian Lillard je za domače dodal 28 točk in osem podaj. A vse to je bilo premalo, zmaga je odšla v Chicago.

Karl-Anthony Towns in Mikal Bridges sta v Madison Square Gardnu s po 21 točkami kot novinca v moštvu pripomogla, da je York Knicks s 123:98 nadigral Indiana Pacers. Jalen Brunson je za Knicks proti ekipi, ki jih je v minuli sezoni izločila v drugem krogu končnice, dodal 26 točk, Josh Hart pa 20. V Orlandu je Nemec Franz Wagner z 29 točkami, šestimi skoki in petimi podajami odigral ključno vlogo tudi v trenutkih, ko se je njegov Magic odlepil od Brooklyn Nets v zaključku za zmago s 116:101. Njegov brat Moritz Wagner je v igro vstopil s klopi in dodal 18 točk. Orlando je prišel do druge zmage v prav toliko tekmah sezone. Tak izkupiček imata poleg tokrat prostih prvakov iz Bostona še ekipi Atlanta Hawks, ki je ugnala Charlotte Hornets s 125:120, in Cleveland Cavaliers po zmagi nad Detroit Pistons s 113:101.

Na zahodnem delu imajo dve zmagi brez poraza le tri moštva, Los Angeles Lakers, ki so premagali Phoenix Suns s 123:116, New Orleans Pelicans po zmagi v Portlandu nad Trail Blazers s 105:103 ter tokrat prosti Golden State Warriors. Brez poraza po uvodnih tekmah sta še Dallas in Oklahoma City Thunder.

Pred svojimi gledalci so zmagali še Toronto Raptors proti Philadelphii 76ers s 115:107 in Houston Rockets proti Memphis Grizzlies s 128:108, na svojem parketu pa so klonili Utah Jazz, Golden State Warriors so bili prepričljivo boljši s 127:86.