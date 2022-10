Chicago z Dragićem do zmage nad Bostonom, poraz Čančarja z Denverjem

Prvi strelec bikov je bil DeMar DeRozan s 25 točkami. Z 18 točkami in 23 skoki se je izkazal tudi Nikola Vučević, skupaj pa sta bike po začetnem zaostanku popeljala do preobrata in zmage.

Kelti so bolje začeli tekmo in povedli z 12:0, biki pa so nato zaostajali že za 19 točk, preden so ujeli Kelte v drugi četrtini in proti koncu polčasa povedli za 16. Potem prednosti niso več spustili iz rok. To je bil za Boston prvi poraz v sezoni. "To je korak k temu, kar poskušamo zgraditi," je po tekmi dejal Vučević, ki je v ponedeljek dopolnil 32 let.

"Mislim, da kot ekipa še nismo našli prave identitete. Še vedno je pred nami nekaj dela, iskanje novih poti. Na tem moramo delati. Še velikokrat bomo v takšnem položaju. Vsakič moramo poskušati najti način, kako se odzvati. Tokrat nam je uspelo," je dodal črnogorski košarkar.