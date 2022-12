Zmaga Dragića po podaljšku, poraz Čančarja v zadnji sekundi

Chicago (15-19) je vso tekmo držal stik z Milwaukeejem (22-12), sicer tretjeuvrščeno ekipo vzhodne konference. V zadnji četrtini pa so Bucksi osem minut pred koncem pobegnili na 15 točk razlike. A tudi to ni bilo dovolj, da bi prvaki iz sezone 2020/21 v vetrovnem mestu slavili.

Domači so nadoknadili zaostanek in izsilili podaljšek po ukradeni žogi DeMarja DeRozana in zabijanju Aya Dosunma. V dodatnih petih minutah so prav tako izničili zaostanek, tokrat štirih točk, in slavili pomembno zmago v zelo natrpani vzhodni konferenci. V njej zasedajo deseto mesto.

Ob zmagi se je pri domačih košarkarjih najbolj izkazal DeRozan z 42 točkami (15/25 iz igre) in 10 skoki, Zach Lavine jih je dodal 24. Dragić je igral 19:30 minute in v tem času zadel pet od 11 metov iz igre, od tega dva od štirih poskusov za tri točke. Dvanajstim točkam je dodal še dva skoka in podajo.

Pri Milwaukeeju je Giannis Antetokounmpo dosegel 45 točk, 22 skokov in sedem podaj. Iz igre je zadel 17 od kar 39 metov. Bobby Portis je prispeval 20 točk in 11 skokov.