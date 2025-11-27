Oklahoma še naprej z rušilno močjo

V košarkarski ligi NBA je aktualni prvak, ekipa Oklahoma City Thunder, zabeležil novo zmago. Tokrat je pred domačimi gledalci padla Minnesota (113:105). Za prvake je to osemnajsta zmaga v sezoni, ob le enem porazu, kar je rekord franšize. Junak večera je bil aktualni MVP lige Shai Gilgeous-Alexander, ki je kljub bolezni, do zadnjega je bil njegov nastop vprašljiv, dosegel 40 točk in soigralce popeljal do desete zaporedne zmage

Branilci naslova v severnoameriški ligi NBA so ponoči ugnali Minnesoto in z 18. zmago v 19. nastopu v sezoni potrdili vodstvo v ligi in na zahodu. Boston pa je s 117:114 premagal Detroit in prekinil serijo 12 zaporednih zmag vodilne ekipe vzhoda.

Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves FOTO: Sofascore.com icon-expand

Junak večera v Oklahoma Cityu je bil aktualni MVP lige Shai Gilgeous-Alexander, ki je kljub bolezni, do zadnjega je bil njegov nastop vprašljiv, dosegel 40 točk in soigralce popeljal do desete zaporedne zmage. Temu je dodal po šest skokov in asistenc ter tri ukradene žoge.

"Preprosto gremo dan za dnem in se lotimo vsakega izziva posebej," je po novi zmagi povedal Gilgeous-Alexander. "Karkoli je, vedno najdemo način, da zmagamo, in navdušen sem nad sposobnostjo te ekipe, da to doseže." V dresu Minnesote pa je spet blestel Anthony Edwards, ki je z 31 točkami dobro držal korak s prvim strelcem domačih. Zadel je tudi trojko minuto pred koncem, s čimer je Timberwolves približal na 105:104, vendar je Chet Holmgren odgovoril s trojko na drugi strani, Gilgeous-Alexander pa je v zadnjih sekundah zadel tri proste mete in potrdil domačo zmago.

Anthony Edwards FOTO: AP icon-expand

"Imeli smo nadzor nad igro, vedeli pa smo, da se bodo borili. Na koncu vendar smo poskrbeli za tiste pomembne akcije in spet našli način, da pridemo do zmage," je še povedal Kanadčan in dodal, da bo kmalu tudi povsem zdrav. "Jutri je zahvalni dan. Veliko bom pojedel, se napolnil z energijo in vse bo v redu."

Shai Gilgeous-Alexander vs Minnesota FOTO: Sofascore.com icon-expand

Oklahoma je peta ekipa v zgodovini lige, ki je sezono začela z izkupičkom 18:1 v zmagah in porazih. Doslej je bil boljši le Golden state, ki je v sezoni 2015/16 ligo odprl z 19 zaporednimi zmagami. Zmaga pa polni statistike tudi v pokalnem tekmovanju, kjer ima Thunder zdaj tri, v petek bi z zmago proti Phoenixu, ta je ponoči ugnal Sacramento s 112:100, lahko potrdila stoodstotni izkupiček v skupini.

Pistons so zamudili priložnost, da s 13. zaporedno zmago ponovijo klubski rekord iz sezon 1989/90 in 2003/04, ko so osvojili tudi naslov. Tekmo v Bostonu je v korist domačih 2,4 sekunde pred koncem z zadetima prostima metoma odločil Payton Pritchard, le dve sekundi prej je Cade Cunningham pri zaostanku Detroita s 112:115 izvajal tri proste mete, a zadnjega zgrešil.



Jaylen Brown je za zmagovalce dosegel 33 točk in 10 skokov, Derrick White pa je dodal rekordnih 27 točk, od tega 25 v drugem polčasu. "Ta zmaga veliko pomeni, zdaj se za praznik lahko zabavamo, nato pa nas čaka nov izziv." Cunningham na drugi strani se je zaustavil pri 42 točkah.

Brandon Ingram in Terrence Man FOTO: AP icon-expand

Vse tekme so del pokalnega tekmovanja. Toronto je z zmago s 97:95 nad Indiano osvojil prvo mesto v vzhodni skupini A. Trije zmagovalci skupin in najboljša drugouvrščena ekipa napredujejo v izločilni del, ki se začne 9. decembra. Brandon Ingram je dosegel 26 točk, pa tudi met 0,6 sekunde pred koncem za zmago. Scottie Barnes je dodal 24 točk in 10 skokov. Tyler Herro je dosegel 29 točk, Bam Adebayo pa 17 točk in 11 skokov za šesto zaporedno zmago Miamija, ki je s 106:103 ugnal Milwaukee.

V San Franciscu je Houston v drugem delu nadoknadil 12 točk zaostanka in s 104:100 ugnal Golden State Warriors. Z rekordom kariere in doseženimi 31 točkami je gostom zmago zagotovil Reed Sheppard. De'Aaron Fox je za zmago San Antonia nad Portlandom s 115:102 dosegel 37 točk. Pred košarkarji je praznični prost večer. Dan kasneje bo šlo spet zares, na delu pa bo tudi Luka Dončić, ki bo z Los Angeles Lakers v svoji dvorani pričakal nekdanje moštvo Dallas Stars. Izidi:

Boston Celtics - Detroit Pistons 117:114 Charlotte Hornets - New York Knicks 101:129 Miami Heat - Milwaukee Bucks 106:103 Toronto Raptors - Indiana Pacers 97:95 Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 113:105 New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 128:133 (podaljšek) Golden State Warriors - Houston Rockets 100:104 Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 102:115 Sacramento Kings - Phoenix Suns 100:112